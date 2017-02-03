В Пензе «скорая» забрала из школы пьяного подростка

В одной из пензенских школ двое учеников пришли на урок пьяными. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Как только подростки переступили порог учебного заведения, педагоги обратили внимание на их странное поведение и отвели в медицинский кабинет. Руководство школы сразу же сообщило о случившемся в полицию. Медсестра после осмотра школьников вызвала для них «скорую». Медики зафиксировали состояние опьянения у обоих подростков», — пояснили в управлении.

Одного из них доставили в больницу, его товарища забрали законные представители.

Полицейским удалось установить, что перед уроками мальчики зашли в гости к своей однокласснице, у нее в квартире они нашли бутылку крепкого алкоголя и распили, затем отправились в школу.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних составили протоколы об административном правонарушении по статье 20.22 КоАП РФ в отношении их родителей. В настоящее время решается вопрос о постановке школьников на учет подразделения по делам несовершеннолетних», — добавили в ведомстве.