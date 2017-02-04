В Пензе в школе № 75 закрыли на карантин 12 классов (видео)

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В школе № 75 города Пензы 12 классов закрыты на карантин. Не работает целый корпус учреждения. Несмотря на это, учебный процесс не приостановлен. Преподаватели продолжают работать, а школьники — делать домашние задания.

Утром буднего дня в фойе школы № 75 — неожиданно тихо и пусто, звонка не слышно, дети не торопятся на занятия. Школа — первый день на карантине. В коридорах можно встретить только учителей и уборщиц, они на ногах с самого утра. Пока здание пустует, помещения необходимо обработать дезинфицирующим средством, сообщает телеканал «Экспресс».

«Моем все — столы, парты, двери, ручки, полы, стулья, скамейки. Все будем обрабатывать», — сказала уборщица в средней школе № 75/62 г. Пензы Людмила Захарова.

Рабочий день учителя, даже во время карантина, начинается в половине девятого утра. Проводить уроки не нужно, но в школе им есть чем заняться. Педагоги заполняют журналы, готовят задания, приводят в порядок кабинеты. Дети в карантин тоже не сидят без дела.

«Всем дала задания по русскому языку и литературе. У меня — два восьмых класса и один пятый», — рассказала учитель русского языка и литературы средней школы № 75/62 г. Пензы Людмила Кураева.

Пока пятиклассники самостоятельно изучают повесть «Сын полка», будущие выпускники продолжают подготовку к экзаменам. С преподавателем держат связь при помощи социальных сетей.

«Ученики 11 класса готовятся сейчас к экзаменам. Я готовлю для них материал, задания. Мы с детьми создали группу во «ВКонтакте», — рассказала учитель математики средней школы № 75/62 г. Пензы Елена Горбунова.

С начала 2017 года в Пензенской области заболели гриппом около 350 человек. Большинство из них — взрослые. По информации на 1 февраля, в регионе на карантин закрыли более 60 классов в 23 школах.

С конца января более десяти классов успели выйти с карантина. Уровень заболеваемости в Пензенской области не превышен, поэтому специалисты управления Роспотребнадзора надеются, что всеобщего карантина в регионе удастся избежать.