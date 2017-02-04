В Пензе в школе № 75 закрыли на карантин 12 классов (видео)

Утром буднего дня в фойе школы № 75 — неожиданно тихо и пусто, звонка не слышно, дети не торопятся на занятия. Школа — первый день на карантине. В коридорах можно встретить только учителей и уборщиц, они на ногах с самого утра. Пока здание пустует, помещения необходимо обработать дезинфицирующим средством, сообщает телеканал «Экспресс».
«Моем все — столы, парты, двери, ручки, полы, стулья, скамейки. Все будем обрабатывать», — сказала уборщица в средней школе № 75/62 г. Пензы Людмила Захарова.
Рабочий день учителя, даже во время карантина, начинается в половине девятого утра. Проводить уроки не нужно, но в школе им есть чем заняться. Педагоги заполняют журналы, готовят задания, приводят в порядок кабинеты. Дети в карантин тоже не сидят без дела.
«Всем дала задания по русскому языку и литературе. У меня — два восьмых класса и один пятый», — рассказала учитель русского языка и литературы средней школы № 75/62 г. Пензы Людмила Кураева.
Пока пятиклассники самостоятельно изучают повесть «Сын полка», будущие выпускники продолжают подготовку к экзаменам. С преподавателем держат связь при помощи социальных сетей.
«Ученики 11 класса готовятся сейчас к экзаменам. Я готовлю для них материал, задания. Мы с детьми создали группу во «ВКонтакте», — рассказала учитель математики средней школы № 75/62 г. Пензы Елена Горбунова.
С начала 2017 года в Пензенской области заболели гриппом около 350 человек. Большинство из них — взрослые. По информации на 1 февраля, в регионе на карантин закрыли более 60 классов в 23 школах.
С конца января более десяти классов успели выйти с карантина. Уровень заболеваемости в Пензенской области не превышен, поэтому специалисты управления Роспотребнадзора надеются, что всеобщего карантина в регионе удастся избежать.