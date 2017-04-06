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В этом году семь тысяч пензенцев получат рабочие места

6 апреля в 13:39 170 просмотров

По поручению губернатора в Пензенской области Ивана Белозерцева в регионе реализуют меры по обеспечению занятости населения.

Так, в 2016 году в области создано свыше 12 600 новых рабочих мест.

«Отсутствие работы — одна из основных причин, по которым пензенцы покидают пределы Сурского края. Поэтому важнейшая задача сегодня — создание новых рабочих мест, выгодных условий труда. Это не только помощь жителям, но и обеспечение устойчивого экономического развития нашего региона и страны в целом», — отметил глава региона.

Среди основных направлений работы Белозерцев назвал легализацию «неформальной» занятости, поддержку малого и среднего бизнеса и создание новых предприятий, привлечение инвесторов.

Именно вывод малого бизнеса «из тени» и регистрация новых индивидуальных предпринимателей позволили перевыполнить план по созданию рабочих мест на 58%, причем значительная часть трудоустроенных приходится на сферу промышленности, отметили в пресс-центре облправительства.

«1 185 новых рабочих мест организовано на свободных производственных площадях 35-ти промышленных предприятий области во вновь созданных субъектах бизнеса. На базе бизнес-инкубаторов и технопарков прирост количества рабочих мест по сравнению с 2015 годом составил 962 единицы. Кроме того, в 2016 году для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, было создано 8 303 временных рабочих мест. Всего при содействии службы занятости трудоустроены около 27,5 тысяч человек, из них порядка 19 тысяч граждан нашли постоянную работу», — пояснили в пресс-центре.

На 2017 год запланировано создание почти семи тысяч новых рабочих мест.

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