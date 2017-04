Максим Семенкин: В IT-сфере диплом программиста перестал быть аргументом

— В этом году конференция «SECON» станет двухдневной. С чем это связано?



— У нас появится нетехнический день, в рамках которого мы будем говорить на темы, ориентированные не на нашу основную аудиторию, а, скорее, на тех, кто занимается развитием бизнеса, подбором персонала, управленческим учетом, причем даже не обязательно в IT-сфере. Эти вопросы, так или иначе, затрагивались на предыдущих конференциях, но смешивать аудитории не совсем правильно с точки зрения организации, и в этом году мы решили их развести по дням.



— Если говорить о втором, техническом дне, то на чье выступление вы бы порекомендовали сходить обязательно?



— Трудно сказать. Наша аудитория неоднородна: есть молодые специалисты, которым я бы порекомендовал посещать практически все, есть более зрелые, которым достаточно трудно угодить. Что касается хедлайнера, то у нас будет представитель компании «Яндекс» Анна Мелехова — она профессионально занимается разработкой программного обеспечения, преподает в МФТИ и Иннополисе. Думаю, она как человек, который делает карьеру в нашей индустрии, будет интересна аудитории.



— Спикеры вообще охотно к вам едут?



— Конференция получила известность на федеральном уровне, так что, когда приглашаешь гостя, не нужно долго объяснять, что это за мероприятие — достаточно показать программу с прошлогоднего «SECON».



— Какую аудиторию в этом году надеетесь собрать?



— Думаю, за тысячу перевалим. Раньше мы часто закрывали регистрацию, потому что понимали: площадка не выдержит. Тысяча, наверное, — это предел для Лермонтовской библиотеки, и куда дальше развиваться — непонятно. В Пензе, к сожалению, нет специализированных выставочных центров.



— Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, первый день — не только для тех, кто занимается развитием бизнеса. Вам по каким-то причинам важно привлечь на мероприятие представителей власти.



— Совершенно верно. Был некий запрос со стороны власти, чтобы на «SECON» появилась такая площадка.



— Почему это им интересно?



— Соорганизатором конференции является Центр кластерного развития Пензенской области, который представляет интересы регионального правительства, и им элементарно всегда хотелось сделать хорошее пленарное заседание. Приглашать на него целый зал программистов довольно странно — они там со скуки помрут. А в рамках нетехнического дня это будет выглядеть более правильно и органично.



К тому же у нас будет отдельная секция «IT как драйвер развития региона», на которой мы хотим обсудить вопросы, связанные с инновационной инфраструктурой. У нас много бизнес-инкубаторов, есть технопарки, ЦМИТы, и хочется понять, насколько эффективно мы все это используем.



— По вашему мнению, их можно использовать более эффективно?



— Для чего создаются бизнес-инкубаторы? Для того, чтобы помогать бизнесу стартовать. Но для этого недостаточно просто сдавать в аренду недорогие помещения. Нужно экспертное участие, поддержка изнутри. Есть определенные методики, как это делать. Но для этого должна быть среда, должны появиться менторы, заинтересованные в этом. Это еще и вопрос к венчурному капиталу, который может инвестировать в стартапы.







— В прошлом году, выступая на «SECON», зампредседателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов выразился однозначно: если в вузах не будут идти навстречу пожеланиям IT-сообщества и «затачивать» учебные программы под потребности работодателей, то с ректорами таких вузов будут расставаться. Судя по тому, что в этом году на конференции снова обсуждаются проблемы подготовки кадров, вопрос не снят?



— Да, вопрос не снят. Насколько я понимаю, региональным чиновникам достаточно сложно оказать какое-то влияние на вуз с федеральным финансированием.



Со временем у меня тоже меняется мнение по этому вопросу. Сейчас я понимаю, что вузы и ссузы, вероятно, не те учебные заведения, которые дают профессиональную подготовку. Сегодня им крайне трудно готовить специалистов.



— Почему?



— Хотя бы потому, что у них фактически нет работающих инструментов, чтобы, во-первых, повышать квалификацию преподавателей, а во-вторых, привлекать с производства специалистов. Я поясню: вузы находятся в многолетней, постоянной череде реформ, и, в общем, лучшая часть профессорско-преподавательского состава задействована в них. Реформы — это отчеты, бумаги, новые учебные программы, которые по сути те же старые, только другого вида. Я наблюдаю многих преподавателей — они замучены, измождены этим всем, у них апатия и демотивация какая-то. Когда к ним приходишь с предложениями внести модификации в курс, в учебные программы, которые нужны нашему сообществу, огонька в их глазах я не замечаю.



С другой стороны, чтобы привлечь специалиста с производства, нужно чем-то его замотивировать. Как минимум, нужно зарплату платить, которая сопоставима с той, что у него сейчас есть. Можно, конечно, привлекать энтузиастов, но это все будет носить несистемный, эпизодический характер.



Конфигурацию всей этой системы можно изменить только на федеральном уровне. Либо руководство вуза должно иметь какую-то огромную волю к таким изменениям.



— То есть не стоит и пытаться лоббировать изменения в учебном процессе?



— Не совсем. Есть классическое высшее образование, которое является носителем фундаментальных знаний. В нашей профессии знания и навыки меняются даже не раз в 50 лет, а ежегодно. Причем через каждые пять лет от тех знаний, что у тебя есть, ничего не остается. И классическое высшее образование, в принципе, может решить эту проблему. Оно может научить людей учиться, думать, разбираться в потоках информации, находить решение. Скажем, высшая математика и физика развивают абстрактное мышление. Мне кажется, вузам стоит делать акцент на этом, а профессиональным навыкам в какой-то мере обучать совместно с предприятиями.



— Какой процент выпускников вузов, получивших образование, связанное с IT, приходит работать в эту сферу?



— По моим наблюдениям, из каждого выпуска процентов пять-семь попадает в отрасль, остальные уходят работать менеджерами по продажам, администраторами на автомойку и так далее.



— Получается, не только гуманитарное, но и техническое образование у нас обесценивается.



— Знаете, у нас в отрасли диплом программиста давно перестал котироваться и быть аргументом при приеме на работу.



— А, может быть, не стоит менять систему, а попытаться выстроить рядом другую — по примеру того же Иннополиса?



— У нас в Ассоциации [разработчиков программного обеспечения Пензенской области] действительно есть мысли сделать свою школу. Но пока мы не можем осилить этот проект.







— В прошлом году Ассоциация обращались с письмом к губернатору Ивану Белозерцеву по поводу создания IT-колледжа. В нем, в частности, отмечалось, что это «позволит обеспечить рывок в сфере повышения качества подготовки пензенских программистов». Ваши надежды оправдались?



— С колледжем мы взаимодействуем, проводим вместе мероприятия, принимаем участие в качестве экспертов в конкурсах, которые проходят на его базе. Мы даже взялись готовить рекомендации по модификации учебных программ. Сделали эту работу для одной специальности, но снова уперлись в то, а кто это будет преподавать? Попробовали педагогов подключить к онлайн-курсам, чтобы какую-то базу набрать, но результат мне пока не очевиден. Курсы вроде пройдены, но насколько эффективно удалось освоить эти знания — для меня этот вопрос пока остается открытым.



— Мы все время говорим о том, чтобы «выращивать» своих специалистов. Не проще ли перекупать?



— Откуда?



— Я имею в виду, может быть, проще создать в Пензе условия и приглашать сюда специалистов из тех регионов, где с профильным образованием лучше, чем у нас?



— У нас как раз будет панельная дискуссия на тему: «Уезжать нельзя остаться», где нужно будет правильно расставить запятые. Мы будем обсуждать плюсы и минусы работы в сфере IT, развития IT-бизнеса в нашем городе. Совершенно верно: необходимо создавать комфортные условия для жизни в городе, чтобы специалисты могли сюда приезжать. Что нужно тем, кто работает в нашей индустрии: это комфортные городские условия, транспортная среда, удобные пешеходные пространства, общественные места, развитое здравоохранение, образование. Очень хочется, чтобы в Пензе появился IT-парк — отраслевой парк, резидентами которого будут исключительно IT-компании. Это не только позволит решить проблему с офисными помещениями, которых у нас в городе не так, чтобы много, но и даст дополнительный импульс отрасли — появится среда, которая будет подпитывать новые проекты и инициативы.



— Вы уже предлагали кому-то реализовать такой проект?



— Внутри Ассоциации обсуждение идет, была даже встреча с потенциальным застройщиком, но мы также хотим говорить об этом с властью; хотим, чтобы это был инфраструктурный областной проект.



— А власти об этом уже знают?



— Мы еще в конце прошлого года выходили с инициативой преобразовать один из бизнес-инкубаторов в IT-парк. Ведь какой минус у бизнес-инкубаторов — там компания может существовать только три года, и дальше нужно предпринимать определенные усилия, чтобы закрепиться в этой структуре, поэтому многие не рассматривают этот офис как что-то из разряда «всерьез и надолго». К тому же, для области не выгодно постоянно дотировать бизнес-инкубаторы, даже несмотря на то, что у них высокая заполняемость. IT-парк за счет повышенной арендной ставки не будет обузой для региона. Если это произойдет, Пенза станет первой, кто сделает такой шаг.



— В России разве нет ни одного IT-парка?



— Речь о переводе бизнес-инкубатора в IT-парк. Такая возможность законом предусмотрена. Бизнес-инкубатор участвует в одной федеральной программе, его оттуда нужно вывести и включить в другую. Кажется, в России такого еще не делали. Насколько я знаю, консультации с федеральными чиновниками по этому вопросу идут, и пока каких-то принципиальных возражений нет.







— Когда вы говорили о том, что нужно айтишникам от города, вы перечислили общие пожелания, которые, наверняка, разделяют и все другие сообщества. Есть ли потребность в запуске каких-то новых механизмов, которые помогут привлечь в регион людей, чтобы они здесь работали или открывали IT-бизнес?



— Наверное, кардинально нового ничего не придумаешь. Можно делать какие-то налоговые льготы для небольших компаний. Они есть на федеральном уровне, можно их также перенести на уровень региональный. Если посмотреть на соседние области, то там эти льготы есть. В такой ситуации люди начинают задумываться, а почему бы не перенести туда свой бизнес или как минимум зарегистрировать там юридическое лицо.



— Пенза выступает таким центром притяжения?



— Больше от нас уезжают.



— До сих пор?



— Если говорить не про соседей, а про столичный регион, отток туда есть, безусловно.



— От знакомых программистов я слышал, что многие федеральные компании перенесли в Пензу свои отделы разработок.



— Есть такое.



— Тогда как это объяснить: с одной стороны, идет отток специалистов, а с другой — крупные игроки целенаправленно выбирают регион для дальнейшего своего развития.



— Часто бывает так, что какая-то крупная федеральная компания, открывая офис здесь, возлагает на него не самые ключевые задачи по разработке. А для программиста, который вырастает как специалист, важно наличие крупных задач. Наверное, основным фактором, который привлекает специалистов в крупные города — это как раз наличие сложных мировых проектов. В Пензе они есть, но их немного.



— Какие, например?



— «FunCorp», пожалуй, самый известный. У них проект сложный и сильно нагруженный. Компания «Мое дело» — тоже федеральная. Основной офис у них по-прежнему находится в Пензе. Еще «Bit.Games», «Тортуга»…



— Вы перечисляете компании, которые уже не первый год находятся на рынке. Новых успешных стартапов, которые могут конкурировать с ними, разве нет?



— Даже не так. У нас особо не появляются эти стартапы. Это в целом вопрос к бизнес-среде. Не чувствуется у нас духа предпринимательства.



— Тогда я не понимаю. У нас очень сильное IT-сообщество, почему стартапов в этой сфере нет?



— Это две параллельные темы. Свое развитие сфера IT получила: есть специалисты, появляются компании, в том числе открываются региональные офисы. Но открыть офис — это значит, что бизнесмен там, в Москве, решает какие-то свои задачи. Той массы предпринимателей, запускающих новые стартапы, вокруг которых будут вырастать другие компании, которые, в свою очередь, станут нанимать IT-специалистов — вот этого у нас практически нет.



Для нас, для IT-сообщества, ведь тоже важно, чтобы появлялись новые компании. Они, конечно, могут стать конкурентами, но в то же время они участвуют в развитии этого рынка. Сегодняшний стартап — это наш завтрашний партнер, с которым мы можем делать совместные проекты.