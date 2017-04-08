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В Пензе пройдет встреча с поэтессой Галиной Ильиной (видео)

7 апреля в 20:37 242 просмотра
«Мурзилка» (6+). Свои произведения Галина Ильина посвящает детям вот уже почти 10 лет. За это время она написала несколько сотен стихов. На следующей неделе выходит ее новый сборник.

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Стихотворение пензенской поэтессы опубликовали в известном российском журнале «Мурзилка» (6+). Свои произведения Галина Ильина посвящает детям вот уже почти 10 лет. За это время она написала несколько сотен стихов. На следующей неделе выходит ее новый сборник.

«Слона не пустили в кафе и аптеку.
Побрел он обиженный … в библиотеку,
И столько там книг прочитал, что не счесть!
Профессором стал!
Справедливость-то есть!»

История о том, как слон стал профессором, теперь знакома тысячам мальчишек и девчонок по всей стране. Стихотворение опубликовано в последнем номере самого популярного детского журнала «Мурзилка». Его автор — пензенская поэтесса Галина Ильина. Стихи она пишет уже более полувека. Однако последние восемь лет посвящает свое творчество исключительно юной аудитории.

«Взрослая поэзия предполагает какие-то печальные чувства, серьезные, а мне хочется испытывать радость и передавать ее детям. И я считаю, что поступила правильно, потому что, встречаясь с детьми и видя, как у них загораются глаза, когда они слушают вот эти веселые радостные стихи, понимаю, я — на правильном пути», — сказала поэтесса Галина Ильина.

За восемь лет поэтесса написала более 600 стихотворений. В своем творчестве Галина Ильина не отходит от традиций детской поэзии: с помощью главных героев — животных и птиц — воспеваются вечные темы любви и семьи, дружбы и благородства. И даже проблема войны и мира не осталась в стороне.

«Тогда Таракан рассердился:
— Держись!
И лапки его на ракете сплелись.

Букашка в ответ возмутилась:
— Уж слишком!
И к ядерной кнопке помчалась вприпрыжку.

И вдруг испугалась:
— Планету взорву.
Пойду Таракана в кино позову».

Сейчас Галина Ильина работает над серией стихотворений «На злобу дня». Они будут посвящены интернету и связанным с ним угрозам.

«Я поняла, что детей надо немножечко отрывать от компьютера, слишком много времени они уделяют компьютерным играм, обычная жизнь, когда столько радости можно испытывать, проходит мимо них», — отметила поэтесса.

Первое такое стихотворение уже опубликовано в новом сборнике «Сказочные истории» (6+). Его Галина Ильина презентует 14 апреля. Познакомиться с творчеством пензенской поэтессы могут все желающие. Встреча пройдет в областной библиотеке для детей и юношества в 15.00, сообщает телеканал «Экспресс».

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