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В Пензенской области детей примут более 450 летних лагерей (видео)

9 апреля в 15:57 164 просмотра

В Пензенской области полным ходом идет подготовка к началу летней оздоровительной кампании. Этим летом свои двери для детей распахнут более 450 лагерей.

Ко встрече с юными пензенцами почти готовы. В детских оздоровительных лагерях идет косметический ремонт. Например, в популярной у школьников «Заре» уже обновили примерно 70% всех обьектов лагерной инфраструктуры. В двухэтажном корпусе, рассчитанном на проживание 64 детей, не так давно закончили покраску стен и полов и даже установили каркасы новых кроватей.

«В том году эти комнаты, как и весь этот корпус, были обклеены моющими обоями. В соотвестствии с санитарными правилами, в том году Роспотребнадзор сделал предписание по возможности сделать комнаты для влажной обработки», — рассказал директор лагеря Александр Фатеев.

Те, кто был в лагере несколько лет назад, сегодня не узнают ни коридоры, ни комнаты так называемых «дачек» — шести панельных домиков. Чтобы комнаты стали интереснее и красивее, с помощью молярного скотча и красок на стенах создают геометрические панно.

В «Заре» этим летом ожидают около двух с половиной тысяч детей. Чтобы смена прошла без происшествий, лагерь возьмут под круглосуточную охрану. Помимо «Зари», предстоящим летом распахнут двери 470 детских оздоровительных лагерей. В них смогут отдохнуть более четырех тысяч детей.

Наверняка так в форме игры дети будут знакомиться друг с другом в одном из лагерей. Разнообразные сценарии общения с детьми отрабатывают в школе вожатых, которая работает в Пензе на базе Дома молодежи.

«Школа вожатых направлена на овладение ребятами оснывных навыков работы с детьми, с точки зрения логики смены, как организовыватьт детский коллектив, с точки зрения возрастных особенностей детей. Знания и возможность применения на практике различных форм работы с детьми игры, различные коллективны творчесие дела, огоньки, кружки и спортивные дела», — рассказал руководитель пензенского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Артем Колобов.

Перед отправкой в лагерь молодым людям предстоит пройти итоговую аттестацию, где они должны будут продемонстрировать не только теоретические знания, но и умение справляться с практическими задачами. К открытию летней оздоровительной кампании готовятся по всем направлениям.

«21 декабря 2016 года состоялся совет ВУЗов, который определил что примет участие Пензенский педагогический институт при ПГУ подготовит 2 тысячи студентов, чтобы они были направлены в лагеря не только Пензенской области, но и студенческие отряды могли быть направлены в такие центры «Приморский», «Орленок», «Артек», — сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Кроме того, каждый лагерь должен разработать программу отдыха детей и защитить ее. Смена должна включать работу с детьми по различным направлениям.

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