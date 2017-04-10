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Пензенский «Дизелист» впервые пробился в финал Кубка Регионов

10 апреля в 09:13 554 просмотра
«Дизелист» на домашнем льду одержал сухую победу над ярославским «Локо-Юниором».

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Пензенский «Дизелист» на домашнем льду одержал сухую победу над ярославским «Локо-Юниором».

Пятый матч полуфинальной серии, прошедший 9 апреля на «Дизель-Арене», сложился удачно для подопечных Алексея Ваулина — пензенцы победили с сухим счетом 2:0, отмечает пресс-служба регионального минспорта.

«Хочу поздравить болельщиков и поблагодарить свою команду. Мы впервые в истории выступления в молодежной лиге смогли пробиться в финал. Мы победили «Локо-Юниор» в тяжелой и очень упорной борьбе. Хочу поблагодарить коллегу из системы ярославского «Локомотива» Игоря Мелякова за такие игры. Это большой опыт и для тренерского штаба, и для игроков. Такое произошло впервые в истории пензенского хоккея на молодежном уровне. Я благодарен всем! Низкий поклон нашим болельщикам, которые весь матч гнали вперед моих подопечных. Вы нам помогли победить «Локо-Юниор», — сказал главный тренер.

В битве за главный трофей Национальной МХЛ «Дизелисту» предстоит сразиться с лучшей командой Востока — «Горняком» из города Учалы. Встреча пройдет в Пензе 15 апреля в 17.00.

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