Пензенский «Дизелист» впервые пробился в финал Кубка Регионов

Пятый матч полуфинальной серии, прошедший 9 апреля на «Дизель-Арене», сложился удачно для подопечных Алексея Ваулина — пензенцы победили с сухим счетом 2:0, отмечает пресс-служба регионального минспорта.

«Хочу поздравить болельщиков и поблагодарить свою команду. Мы впервые в истории выступления в молодежной лиге смогли пробиться в финал. Мы победили «Локо-Юниор» в тяжелой и очень упорной борьбе. Хочу поблагодарить коллегу из системы ярославского «Локомотива» Игоря Мелякова за такие игры. Это большой опыт и для тренерского штаба, и для игроков. Такое произошло впервые в истории пензенского хоккея на молодежном уровне. Я благодарен всем! Низкий поклон нашим болельщикам, которые весь матч гнали вперед моих подопечных. Вы нам помогли победить «Локо-Юниор», — сказал главный тренер.

В битве за главный трофей Национальной МХЛ «Дизелисту» предстоит сразиться с лучшей командой Востока — «Горняком» из города Учалы. Встреча пройдет в Пензе 15 апреля в 17.00.