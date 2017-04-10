Специалисты МЧС учат 6 языков к Кубку конфедераций-2017

Специалисты МЧС, которые будут следить за безопасностью на Кубке конфедераций по футболу-2017 в России, учат шесть языков. Об этом пишет « Газета.ru » со ссылкой на РИА Новости .

«Сотрудников МЧС России, обеспечивающих безопасность на объектах проведения мероприятий, тренировок и проживания во время прохождения Кубка конфедераций, обучают шести иностранным языкам. Так, на территории четырех субъектов Российской Федерации, где планируется провести матчи Кубка конфедераций, сотрудники МЧС России проходят обучение иностранным языкам, среди которых, в частности, английский, французский, китайский, испанский, немецкий», — цитируют журналисты пресс-службу ведомства.

В настоящее обучение английскому языку прошли уже более 250 специалистов.

Спортивное событие пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах — в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.