В Пензе баскетболистки сыграют с футболистками 94 просмотра « Лагуна-УОР» и баскетбольной командой « Юность»." data-title="В Пензе баскетболистки сыграют с футболистками — Пенза-пресс, рунет за день"> 10 апреля в 10:47