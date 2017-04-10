Пензенцев приглашают прийти на игру, которая пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» на Западной поляне.
Начало встречи команд — в 12.30, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
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В Пензе баскетболистки сыграют с футболистками
10 апреля в 10:47 94 просмотра
10 апреля в Пензе пройдет товарищеский матч по мини-футболу между МФК «Лагуна-УОР» и баскетбольной командой «Юность».
Пензенцев приглашают прийти на игру, которая пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» на Западной поляне.
Начало встречи команд — в 12.30, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.