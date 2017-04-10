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В Пензе баскетболистки сыграют с футболистками

10 апреля в 10:47 94 просмотра
«Лагуна-УОР» и баскетбольной командой «Юность».

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10 апреля в Пензе пройдет товарищеский матч по мини-футболу между МФК «Лагуна-УОР» и баскетбольной командой «Юность».

Пензенцев приглашают прийти на игру, которая пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» на Западной поляне.

Начало встречи команд — в 12.30, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой МФК "Лагуна-УОР"
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