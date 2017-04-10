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Мэрия прокомментировала высмеянную пензенцами остановку «Электроприбор»

10 апреля в 17:07 148 просмотров

В Пензе на месте демонтированных незаконных киосков устанавливают новые остановочные павильоны.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, новые остановки появились на ул. Тарханова, 11, Луначарского (ТОК «Больница скорой помощи»), Красной, 10, на проспектах Победы, 15 и Строителей, 9.

В ближайшее время остановки установят по улице Карпинского, 38, на остановке «Автодорожный колледж» — по направлению из центра на проспект Победы, возле магазина «Россия» — по направлению в центр с проспекта Победы.

Также отмечено, что на остановке «Электроприбор» установлен временный павильон, его заменят на утвержденный единый образец после определения победителя торгов.

Ранее в соцсетях пензенцы раскритиковали остановку, размещенную вместо старой.

«Что за убожество начали устанавливать на смену старым остановкам? Остановка около «Электроприбора», — возмутился пензенец.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live
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