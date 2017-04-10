В Пензе на пляжах спецдежурный будет сообщать о пьяных в полицию

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 10 апреля на видеоконференции с главами муниципальных образований поручил начать работу по подготовке пляжей к летнему сезону.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 10 апреля на видеоконференции с главами муниципальных образований поручил начать работу по подготовке пляжей к летнему сезону.

«Необходимо создать условия для отдыха на пляжах — завезти песок, сделать нормальные спуски, чтобы не было обрывов, там, где нельзя купаться, следует поставить информационные таблички. Давайте сделаем все это заранее», — сказал он.

Глава региона отметил, что ответственные лица должны обследовать все пляжи, оценить, в каком они находятся состоянии и какие работы там следует провести.



«Давайте сделаем так, чтобы летом на пляжах был ответственный дежурный, который будет находиться у водоема. Продумайте по оплате таким людям», — подчеркнул он.

Иван Белозерцев добавил, что нахождение такого человека необходимо — он не будет допускать к воде нетрезвых людей, помогать в экстренных случаях купающимся.

«У него должны быть полномочия, чтобы сообщать в полицию о нетрезвых, нарушающих общественный порядок. Мы сделаем большое дело», — сказал глава региона.