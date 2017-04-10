Белозерцев: Готовиться к пожароопасному периоду нужно заранее
Мэрия прокомментировала высмеянную пензенцами остановку «Электроприбор»
В Пензенской области чистят дороги к родникам
33 пензенских ребенка пожаловались на зрение
Пензенцев лишили возможности получать электронные платежки за ЖКУ
В Пензенской области приводят в порядок дороги к кладбищам
Пензенцы помогли инспекторам поймать 14 пьяных водителей
«Транснефть-Дружба» требует снести дачные постройки в Пензе
В студии ТРК «Экспресс» проходит праймериз «Единой России»
Не жаль миллиарды. Какой станет транспортная инфраструктура Пензы к 2026 году
все новости

В Пензе на пляжах спецдежурный будет сообщать о пьяных в полицию

10 апреля в 17:12 70 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 10 апреля на видеоконференции с главами муниципальных образований поручил начать работу по подготовке пляжей к летнему сезону.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 10 апреля на видеоконференции с главами муниципальных образований поручил начать работу по подготовке пляжей к летнему сезону.

«Необходимо создать условия для отдыха на пляжах — завезти песок, сделать нормальные спуски, чтобы не было обрывов, там, где нельзя купаться, следует поставить информационные таблички. Давайте сделаем все это заранее», — сказал он.

Глава региона отметил, что ответственные лица должны обследовать все пляжи, оценить, в каком они находятся состоянии и какие работы там следует провести.

«Давайте сделаем так, чтобы летом на пляжах был ответственный дежурный, который будет находиться у водоема. Продумайте по оплате таким людям», — подчеркнул он.

Иван Белозерцев добавил, что нахождение такого человека необходимо — он не будет допускать к воде нетрезвых людей, помогать в экстренных случаях купающимся.

«У него должны быть полномочия, чтобы сообщать в полицию о нетрезвых, нарушающих общественный порядок. Мы сделаем большое дело», — сказал глава региона.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics