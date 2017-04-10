Куда поехать в отпуск, не выезжая из страны?

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Пора отпусков уже не за горами, и мы предлагаем нашим читателям начать планировать свой отдых уже сейчас. Это поможет избежать разного рода разочарований, будь то нехватка мест в гостиницах или пустая трата времени, вызванная недостаточной подготовкой к поездке.

Многие россияне предпочитают отдыхать на Родине, что обусловлено рядом причин. Это и дешевизна, особенно по сравнению с европейскими странами, и простота — не нужно оформлять никаких особенных документов, виз и т. п. Кроме того, благодаря обширности территории, россияне имеют широчайший выбор мест для отдыха, включая озера, реки, вулканы, пустыни, морские и горные курорты, большие мегаполисы и крохотные деревушки. И, что удивительно, посетив любое из вышеперечисленного, вы сможете пережить массу незабываемых эмоций. Такой большой туристический потенциал сделал Россию одним из самых популярных направлений не только для местного населения, но и для туристов со всех уголков мира.

Итак, предлагаем вашему вниманию список лучших мест для проведения отпуска в 2017 году.

Санкт-Петербург неоспоримо является одним из самых красивых и посещаемых городов России. Здесь можно не только насладиться изысканностью архитектуры буквально каждого здания, но и посетить множество музеев, выставок, галерей, исторических памятников. Окунувшись в эту атмосферу возвышенности, вы получите огромнейшее эстетическое наслаждение, которое еще долго будет давать о себе знать даже по приезду домой.

Говоря о популярных российских туристических городах, стоит упомянуть нашу столицу — белокаменную Москву. Москва — это не только крупнейший экономический, политический и научный центр страны, но и богатый культурным и историческим наследием город. Здесь есть масса разнообразных экскурсий на любой вкус. Красная площадь, Мавзолей, соборы, музеи, галереи, старые улицы и исторические места не дадут соскучиться. Более того, Москва является раем для любителей эксклюзивного шоппинга.

Казань, которая считается «третьей столицей России», привлекает своей необычной архитектурой, духовностью и природой. Этот город хорош как для семейного отдыха, так и для поездок с друзьями, или даже одному. При планировании культурной программы в Казани, обязательно включите в нее посещение Храма всех религий и центра культуры Техниколор. Стоит учесть, что лучше отложить поездку до июля-августа, так как май и июнь считаются самыми дождливыми месяцами.

«Русская Ривьера», или Сочи, до сих пор остается самым популярным курортным городом страны. Один из крупнейших курортов не только России, но и Европы, предлагает неограниченное количество разнообразных видов отдыха, включая культурный, пляжный, активный и даже экстремальный. Ко всему прочему, Сочи также является местом проведения сотен мировых мероприятий: соревнований, уникальных чемпионатов, фестивалей и многих других. Здесь вам точно не придется скучать и сидеть без дела.

Любителям активных видов отдыха следует обратить внимание на республику Карелия, которая может похвастаться широкими возможностями в любой сезон. Кого могут оставить равнодушными сафари на собачьих упряжках, велосипедные и конные прогулки по невероятным по своей красоте уголкам природы? Без сомнения, Приладожье является одним из самых популярных мест среди туристов, которые буквально окунаются в вихрь водных развлечений. Самыми популярными считаются рафтинг, катание на катамаранах и водных мотоциклах, а также сплавы по порогам горных рек.

Горный Алтай также привлекает многих любителей приключений. Неописуемая красота природы этого края не нуждается в рекламе. Да и скучать здесь точно не придется. Охота и рыбалка, конные прогулки и джип-туры, сплавы по горным рекам и, конечно же, горнолыжные трассы сделают ваш отдых незабываемым. Кроме того, в последнее время в Горном Алтае все более и более популярным становится экотуризм. Такой вид отдыха предполагает проживание в так называемых зеленых домах, проведение экскурсий местными жителями и другие необычные развлечения.

Еще одним популярным туристическим направлением является Байкал. Это самое глубокое озеро планеты завораживает своим величием и живописностью. Каждая часть Байкала уникальна по-своему и для того, чтобы изучить и насладиться каждой из них в полной мере, вам понадобиться не один месяц. Но, даже если у вас в наличии всего неделя или 10 дней, этого будет достаточно, чтобы навсегда влюбиться в это уникальное по своей красоте и многоликости место. Существует множество вариантов того, как организовать ваш тур, поэтому следует уделить достаточное количество времени для выбора того или иного предложения. Кроме невероятной природы, эта местность также известна своей этнографической и культурной самобытностью. Шаманы, различные конфессии и религии, легенды и обряды, старинные сибирские деревни, бурятская национальная кухня — все это вы сможете прочувствовать здесь.

Особенной популярностью в последнее время является паломничество в Северо-Западные и Центральные регионы России, история которых уходит своими корнями во времена возникновения и развития христианства на Руси. Почти в каждой церкви, монастыре или храме здесь можно найти святыню.

Кроме всего вышеперечисленного, такие крупные реки России, как Енисей, Волга и Лена приглашают всех желающих провести свой отдых в круизе. Этот вид туризма позволит отдохнуть от суеты и насладиться тихим величием и разнообразием пейзажей. Такие путешествия могут длится как всего несколько дней, так и около двух недель, что делает их доступными и увлекательными.

Итак, каждое из этих мест и городов подарит вам незабываемые эмоции и впечатления, которые будут согревать вас своим теплом и яркостью на протяжении длительного времени. Конечно же, это всего лишь малая часть из того множества интересных мест, которыми богата Россия, но мы надеемся, что эта подборка поможет вам спланировать свой отдых в этом году.