А. Самокутяев о Городе Спутнике: «Здорово, мечта!»

В торжественном открытии приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, герой России, летчик-космонавт Александр Самокутяев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, глава города Пензы Валерий Савельев, министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский, генеральный директор компании «Термодом» Рафик Ибрагимов, а также именитые спортсмены, такие как рекордсменка России и финалистка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Виктория Андреева.



«Проведение мероприятий Детской Лиги Плавания на Пензенской земле — дань уважения заслугам пензенских спортсменов в плавании и прыжках в воду, которые за прошедшие годы завоевали и завоевывают медали чемпионатов мира, Европы, Советского союза и России», — подчеркнул в своей приветственной речи Иван Белозерцев. Прозвучали многочисленные поздравления, юные спортсмены выступили с показательными номерами, в заключение торжества участники соревнований сфотографировались вместе с почетными гостями праздника.



По словам Александра Самокутяева, пензенская школа плавания еще со времен Советского союза зарекомендовала себя как одна из сильнейших в стране, и когда звучат имена спортсменов из Пензы, он всегда испытывает чувство гордости. Космонавт рассказал и о значимости воды в подготовке к космическим полетам — именно в воде космонавты могут смоделировать ситуацию невесомости и отработать навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Также он одобрил место проведения соревнований и поделился впечатлениями о Городе Спутнике: «Такие красивые разноцветные дома, такая насыщенная инфраструктура, водная гладь рядом. Здорово, мечта!»



Соревнования продолжались на протяжении трех дней. Кульминацией первенства стал большой праздник, который прошел на набережной Спутника. В ходе мероприятия состоялись награждения тренеров, флешмоб для детей и взрослых, выступления коллективов спортивно-развлекательного комплекса «Город развлечений», праздничный салют и дискотека. Всех участников первенства ждали горячие обеды, приготовленные в полевой кухне, и сладкие призы от партнеров — мороженое и лимонад. «Мы стараемся превращать спортивные соревнования в праздники, которых ждут», — отметил Дмитрий Беляков, председатель правления Детской Лиги Плавания «Поволжье».



На соревнованиях пензенские спортсмены не подвели: в командном первенстве им достались места с первого по четвертое. Кубок Александра Самокутяева остался в родном регионе.