« Дизель-Арена» прошла тренировка пензенского хоккейного клуба , на которую руководство команды пригласило журналистов. Исполнительный директор « Дизеля» Вадим Богацков и генеральный менеджер Кирилл Двуреченский рассказали , когда будет сформирован состав команды на следующий сезон ВХЛ и как решается вопрос с выбором главного тренера." data-title="Кирилл Двуреченский: Я готов к тренерской работе — Пенза-пресс, рунет за день">

11 апреля в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» прошла тренировка пензенского хоккейного клуба, на которую руководство команды пригласило журналистов. Исполнительный директор «Дизеля» Вадим Богацков и генеральный менеджер Кирилл Двуреченский рассказали, когда будет сформирован состав команды на следующий сезон ВХЛ и как решается вопрос с выбором главного тренера.

Не секрет, что Кирилл Двуреченский, недавно назначенный генеральным менеджером команды, также рассматривается на роль тренера. Вадим Богацков отметил, что этот вопрос, вероятнее всего, будет решен в мае.

«На сегодняшний день Кирилл Двуреченский выполняет функцию генерального менеджера и формирует команду, ведет тренировки. Что касается главного тренера — идут переговоры, окончательное решение еще не принято. Первый дедлайн — это 30 апреля, второй — в мае», — сказал исполнительный директор «Дизеля».

Сам Кирилл Двуреченский заявил о том, что готов к тренерской работе.

«Давайте не будем сейчас конкретизировать ситуацию. Исключать ничего нельзя, жизнь — такая штука, что может развернуть в любую сторону. Если говорить о себе лично, без каких-либо конкретных ситуаций, — я готов к такой работе. По тому опыту, который я получил в предыдущих клубах, в результате своей карьеры как игрока я понимаю, что мог бы работать тренером. Но это без конкретики», — подчеркнул он.

Что же касается состава команды, то в настоящее время, по словам Вадима Богацкова, есть некоторая определенность по 12 игрокам. Кроме того, планируется закрепить в «Дизеле» молодого пензенского вратаря Петра Кочеткова. Что касается других молодых спортсменов, то у них, добавил директор команды, также есть шансы попасть в основной состав «Дизеля», если они хорошо проявят себя в тренировочном процессе и будут соответствовать уровню ВХЛ.

Кирилл Двуреченский признался: сейчас на тренировках он внимательно наблюдает за спортсменами, чтобы понять, на что они способны в определенных игровых ситуациях вне жестких тактических рамок.

«Я больше смотрю на то, как ребята сами себя могут проявить в той или иной ситуации, на основании этого делаю выводы, как их можно использовать, какие шансы у них находиться в команде», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, когда будет назван точный состав команды, генеральный менеджер клуба заявил: точно не в ближайшее время.



«Даже после 15 числа ничего по составу не будет объявлено, кроме тех претензий, которые мы имеем на ребят, игравших в сезоне, с ними более-менее ясна ситуация. А по остальным — делаем выводы. Возможно, дадим кому-то возможность приехать уже на просмотровый период сборов. Но в ближайшее время никакой конкретики по ним точно не появится», — сказал Кирилл Двуреченский.

Напомним, по итогам прошлого сезона ВХЛ, который оказался провальным для пензенских хоккеистов, в клубе вновь остро встал вопрос с выбором главного тренера. Кирилл Двуреченский приступил к работе в хоккейном клубе в конце марта. В настоящее время он проводит ознакомительные тренировки со спортсменами. Ранее генеральный менеджер, занимающийся отбором игроков в основной состав клуба, заявлял о своем намерении сохранить большинство воспитанников пензенского хоккея, а также о том, что не исключает возможности усиления «Дизеля» игроками из молодежной команды «Дизелист».