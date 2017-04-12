Пензенец снялся в популярном сериале «Торгсин»

Илья Кочетков сыграл Васю, сотрудника «Торгсина» [всесоюзное объединение по торговле с иностранцами]. На кастинг пензенца пригласил режиссер сериала Дмитрий Петрунь, также знакомый пензенцам — он поставил на сцене областного драмтеатра спектакли «Клинический случай» и «Господа Головлевы».
«Дима позвонил и рассказал о пробах, а мой агент Алла выслала текст. Кастинг проходил на общих условиях», — рассказал Илья Кочетков.
Пензенец снимался в проекте вместе с известными актерами — Григорием Антипенко, Александром Носиком, Романом Мадяновым. По словам Ильи Кочеткова, звездные коллеги только помогали.
«Они помогали, подсказывали, например, где встать, чтобы кадр получился лучше. В целом, на съемочной площадке было очень легко, ведь все мы — одна команда, работали на общее дело», — поделился воспоминаниями Кочетков.
Однако трудности все же были — связанные с погодой.
«Съемки проходили в августе, сентябре и октябре, и, по сюжету, на улице должно быть тепло, но было очень холодно. Все замерзли, была дикая усталость», — рассказал пензенский актер.
О дальнейшей телевизионной карьере Илья Кочетков предпочитает не загадывать.
«Я пока ничего не будут говорить, все возможно», — отметил собеседник.