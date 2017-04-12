Пензенец снялся в популярном сериале «Торгсин»

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Пензенцы могут увидеть на экранах телевизоров своего земляка, актера пензенского областного драматического театра Илью Кочеткова. Молодой человек снялся в популярном сериале «Торгсин» (16+), который идет на телеканале «Россия 1». О том, как проходили съемки, он рассказал корреспондентам ИА «Пенза-Пресс».

Илья Кочетков сыграл Васю, сотрудника «Торгсина» [всесоюзное объединение по торговле с иностранцами]. На кастинг пензенца пригласил режиссер сериала Дмитрий Петрунь, также знакомый пензенцам — он поставил на сцене областного драмтеатра спектакли «Клинический случай» и «Господа Головлевы».

«Дима позвонил и рассказал о пробах, а мой агент Алла выслала текст. Кастинг проходил на общих условиях», — рассказал Илья Кочетков.

Пензенец снимался в проекте вместе с известными актерами — Григорием Антипенко, Александром Носиком, Романом Мадяновым. По словам Ильи Кочеткова, звездные коллеги только помогали.

«Они помогали, подсказывали, например, где встать, чтобы кадр получился лучше. В целом, на съемочной площадке было очень легко, ведь все мы — одна команда, работали на общее дело», — поделился воспоминаниями Кочетков.

Однако трудности все же были — связанные с погодой.

«Съемки проходили в августе, сентябре и октябре, и, по сюжету, на улице должно быть тепло, но было очень холодно. Все замерзли, была дикая усталость», — рассказал пензенский актер.

О дальнейшей телевизионной карьере Илья Кочетков предпочитает не загадывать.

«Я пока ничего не будут говорить, все возможно», — отметил собеседник.