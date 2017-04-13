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Спортблок: плавание, мини-футбол (видео)

12 апреля в 19:47 228 просмотров

Пензенская спортсменка Виктория Андреева принесла первую медаль чемпионата России по плаванию в копилку сборной региона.

Виктория Андреева показала второй результат на 100-метровке вольным стилем. От победительницы заплыва столичной пловчихи Розалии Насретдиновой она отстала на 73 сотых секунды.

Еще двое представителей Пензенской области не попали в призеры на дистанции 100 метров на спине. Роман Ларин — пятый, у Никиты Третьякова — седьмое время, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В среду, 12 апреля, вечером за медаль турнира на 200-метровке баттерфляем поборется Артем Лазарев, на 200-метровке брассом — Мария Асташкина.

Четыре игрока пензенской «Лагуны-УОР» вызваны в сборную России по мини-футболу для подготовки к ежегодному международному турниру, посвященному Дню Победы. Это капитан клуба Ксения Олькова, а также полевые игроки Ольга Тигина, Александра Чернова и Лиана Юхаева. Сбор продлится до 16 апреля.

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