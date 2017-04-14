В Пензе предложили повысить стоимость путевок в детские лагеря

Докладчиком выступил замначальника городского управления образования Федор Клемин.

Всего в 2017 году планируется организация отдыха 15234 детей: 4367 — в загородных стационарных лагерях, 497 — в загородных лагерях городского управления образования, 300 — в загородных лагерях по бесплатным путевкам, приобретаемым соцуправлением Пензы за счет муниципальных средств для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 10700 — в лагерях с дневным пребыванием на базе школ.

В настоящее время районными администрациями проводятся конкурсные процедуры на приобретение путевок в загородные лагеря. Их планируется приобрести 4367 — на 563 больше, чем в 2016 году. Тем не менее, потребность в них — почти в два раза выше: в электронной очереди на получение путевки в лагерь, в которую родители могли поставить своего ребенка с 10 февраля, в настоящее время — 7158 человек.

«Цена путевки не повышается, но увеличивается количество средств, которые лагеря должны платить за медицинское сопровождение, растут зарплаты, расходы на питание детей. Нужно рассматривать вопрос о повышении стоимости путевок в лагеря», — призвала председатель городского комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова.

Напомним, в 2017 году была установлена родительская плата в размере 31% фактической стоимости путевки в загородные лагеря, однако не превышающей 14845 рублей за одного ребенка и не более 659 рублей 29 копеек на ребенка в сутки со сроком пребывания не менее семи дней в период весенних, зимних и осенних каникул.