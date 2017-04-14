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Спортблок: плавание, греко-римская борьба (видео)

13 апреля в 19:10 272 просмотра

В Москве продолжается чемпионат России по плаванию. В третий соревновательный день золотую медаль в копилку сборной Пензенской области положила Анастасия Фесикова.

Анастасия Фесикова стала первой на своей коронной дистанции — 50-метровке на спине, опередив соперниц из Свердловской и Оренбургской областей. Эта победа дает ей право выступить на чемпионате мира по плаванию в Венгрии в середине июля, сообщает телеканал «Экспресс».

Еще одна представительница Пензенской области Мария Асташкина показала лишь седьмое время на 200-метровке брассом. Седьмым стал и Артем Лазарев на дистанции 200 метров баттерфляем. В этой же дисциплине Александр Харланов остановился в шаге от пьедестала почета.

Двое кузнецких спортсменов Николай Измайлов и Руслан Бибарсов удачно выступили на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе, которые прошли в Кирове. В супертяжелой весовой категории до 130 кг серебряный призер первенства Европы Николай Измайлов завоевал «золото», победив в финале своего земляка Руслана Бибарсова.

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