Пензенские магазины и ярмарки предлагают продукты к Пасхе (видео)

Свежая творожная масса, ароматные пышные куличи. Продукты к Пасхе в магазинах и на ярмарках — в большом ассортименте. Яйца — от перепелиных до гусиных. Многие жители города по опыту прошлых лет запасаются впрок, сообщает телеканал «Экспресс».
Среди постоянных покупателей ярмарки, в основном, — те, кто привык самостоятельно готовить все блюда праздничного стола.
Для тех, кто в будни не готов стоять у плиты, продавцы готовы предложить специальные пасхальные наборы. По словам торговцев, они постарались установить приемлемую цену.
Пасхальные яйца — основа и украшение любого стола. Для того, чтобы они выделялись, используют специальные наклейки и яркие краски. Некоторые пензенцы для оформления яиц применяют разные методики, в том числе, одну из самых старых — покраску в луковой шелухе.
Продавцы говорят, что пока ажиотажа нет, но ожидают, что большинство пензенцев придет за продуктами к Пасхе в пятницу и субботу.