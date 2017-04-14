В Пензе в парке им. Белинского активисты устроили субботник (видео)

«На субботнике присутствуют порядка 70 человек. Это представители молодежных общественных организаций, студенты средних специальных учебных заведений, вузов», — сообщил руководитель пензенского регионального отделения всероссийской общественной организации Иван Атяшкин.
«На мой взгляд, убравшись у себя дома, в городе, на даче, в частном доме, и на душе как-то становится чище и лучше», — отметил председатель молодежного общественного совета при Пензенской городской Думе Александр Антонов.
Молодые люди и девушки активно работали граблями и метлами, и буквально за пару часов наполнили более 50 мешков мусором и прошлогодней листвой. Активисты надеются своим примером вывести на уборку города как можно больше представителей молодого поколения, сообщает телеканал «Экспресс».