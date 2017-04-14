Савельев прокомментировал информацию о прекращении полномочий 14 депутатов (видео)

, 13 апреля , в пензенских СМИ появилась информация о том , что несколько депутатов городской Думы , подавшие недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2015 год , планируют сложить полномочия. За комментарием мы обратились к главе города Пензы Валерию Савельеву." data-title="Савельев прокомментировал информацию о прекращении полномочий 14 депутатов — Пенза-пресс, рунет за день">

В четверг, 13 апреля, в пензенских СМИ появилась информация о том, что несколько депутатов городской Думы, подавшие недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2015 год, планируют сложить полномочия. За комментарием мы обратились к главе города Пензы Валерию Савельеву.

«Я видел, что появилась статья, но на каком основании она появилась, я пока не знаю, нужно разобраться. Вопрос о недостоверных сведениях, которые подали депутаты, был рассмотрен на мартовской сессии. Мы приняли определенное решение, которое было озвучено. Дополнительных комментариев на настоящий момент я просто не могу дать никаких», — сказал Валерий Савельев.

Также глава города сказал, что дополнительных писем от прокурора в городскую Думу пока не поступало. Напомним, 31 марта на сессии городской Думы было рассмотрено представление прокурора Ленинского района Евгения Зудихина о досрочном прекращении полномочий 14 депутатов. В итоге Дума приняла представление прокурора к сведению. Такая формулировка не удовлетворила представителей закона. В прокуратуре заявили, что будут добиваться сложения депутатами полномочий, сообщает телеканал «Экспресс».