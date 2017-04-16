В Бессоновском районе мужчина попал в колонию из-за своей стыдливости

Мужчина был приговорен к 300 часам обязательных работ в администрации одного из сельсоветов.



«Из назначенных 300 часов он отбыл один час, злостно уклонялся от отбывания наказания, так как более двух раз в течение месяца не вышел на работы без уважительной причины», — отметили в пресс-службе Бессоновского районного суда.



На суде мужчина пояснил, что на обязательные работы он не выходил, так как ему было стыдно их выполнять.



Суд удовлетворил представление о замене наказания на лишение свободы. Один месяц и семь дней мужчина проведет в колонии-поселении.



Приговор вступил в законную силу.