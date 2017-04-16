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В Бессоновском районе мужчина попал в колонию из-за своей стыдливости

16 апреля в 13:27 694 просмотра
, которые он не стал выполнять из-за чувства стыда.

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Жителя Бессоновского района Пензенской области осудили за хранение наркотиков к обязательным работам, которые он не стал выполнять из-за чувства стыда.

Мужчина был приговорен к 300 часам обязательных работ в администрации одного из сельсоветов.

«Из назначенных 300 часов он отбыл один час, злостно уклонялся от отбывания наказания, так как более двух раз в течение месяца не вышел на работы без уважительной причины», — отметили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

На суде мужчина пояснил, что на обязательные работы он не выходил, так как ему было стыдно их выполнять.

Суд удовлетворил представление о замене наказания на лишение свободы. Один месяц и семь дней мужчина проведет в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную силу.

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