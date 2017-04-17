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Белозерцев предложил организовать курсы английского для пензенских таксистов

17 апреля в 12:44 374 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил решить проблему с обучением таксистов английскому языку в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года.

«У таксистов должны быть какие-то базовые знания по английскому, чтобы они могли поздороваться с клиентом, узнать, куда его вести, рассчитать стоимость поездки. Может быть, стоит организовать для них курсы», — сказал губернатор на оперативном совещании в правительстве Пензенской области 17 апреля.

В качестве другого варианта Иван Белозерцев предложил привлекать на время проведения Чемпионата мира студентов-переводчиков, которые ездили бы вместе с таксистами.

«Это, на самом деле, важный вопрос. Мы должны создать все условия для гостей Пензы», — подчеркнул Иван Белозерцев.

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