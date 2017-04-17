В Пензе к ЧМ по футболу могут появиться такси с безналичным расчетом

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил как можно быстрее приступить к реализации проекта по подготовке пензенских такси к Чемпионату мира по футболу, учитывая при этом требования ФИФА.



«Сейчас нужно активно этой проблемой заняться, определить, какие компании будут участвовать, какие у них машины, как они должны быть оформлены. Необходимы также считывающие устройства, которые позволили бы расплачиваться за поездку банковской картой», — подчеркнул глава региона на оперативном совещании в правительстве Пензенской области 17 апреля.



Глава регионального минпрома Михаил Торгашин отметил, что на время Чемпионата мира в Пензу приедут гости из-за рубежа.



«Для них отсутствие безналичной оплаты в такси — это дикость», — сказал он.



По словам Торгашина, в ближайшее время также будет разработан единый формат атрибутики, которая появится на такси.



«Хотя бы шашечки на боковых поверхностях и логотип, чтобы было понятно: это такси аккредитовано для участия в мероприятиях, связанных с Чемпионатом мира», — добавил он.