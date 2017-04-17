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Спортблок: хоккей, футбол, велоспорт (видео)

17 апреля в 16:41 208 просмотров
«Дизелист» обыграл на выезде учалинский «Горняк» во втором финальном матче Кубка регионов — 4:2 и сравнял счет в серии.

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Пензенский «Дизелист» обыграл на выезде учалинский «Горняк» во втором финальном матче Кубка регионов — 4:2 и сравнял счет в серии.

После поражения в первой встрече дружина Алексея Ваулина не стала откладывать дело в долгий ящик и уже в первые десять минут второго поединка дважды огорчила соперников. Впрочем, спустя еще 13 минут, хозяева льда счет сравняли — 2:2, но «желто-синих» было не остановить. Александр Дудин стал автором третьей шайбы, победный — четвертый снаряд — на счету Кирилла Кошкина. Таким образом, при счете 1:1 серия переезжает в Пензу. Матчи состоятся на «Дизель-Арене» 19 и 20 апреля. Начало — в 19.00.

Порадовал своих болельщиков и пензенский «Зенит». В первом домашнем матче весенней части первенства страны по футболу команда Игоря Пывина одержала непростую победу над белгородским «Энергомашем» — 4:2, уступая по ходу встречи два мяча. Героем противостояния стал голкипер «Зенита» Олег Суворов, сумевший отразить два пенальти из трех. Следующий матч «сине-бело-зеленые» вновь проведут на Первомайском. 23 апреля они примут липецкий «Металлург».

Сегодня в столице стартовал третий этап Кубка России по велоспорту БМХ. Участие в турнире принимает воспитанница клуба «Локомотив-Пенза» Наталья Афремова. Девушка считается одной из главных претенденток на победу. Напомним, она была лучшей по итогам первых двух этапов, которые проходили в Саранске. Итоги третьего этапа станут известны 19 апреля, сообщает телеканал «Экспресс».

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