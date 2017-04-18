В Пензенской области создадут Совет по развитию русского языка

Согласно документу, опубликованному на сайте облправительства, Совет возглавит зампред Олег Ягов. Заместителями председателя Совета станут министр образования Александр Воронков, министр культуры и туризма Татьяна Курдова. Также в новую структуру войдут преподаватели, сотрудники учреждений культуры, журналисты.
«Совет является совещательным органом, образованным в целях рассмотрения и подготовки предложений по поддержке, развитию, распространению и сохранению чистоты русского языка, подготовки предложений правительству Пензенской области по вопросам, входящим в компетенцию Совета», — говорится в распоряжении.
Основными задачами Совета являются рассмотрение вопросов и внесение предложений по сохранению и развитию в регионе русского языка, содействие расширению использования русского языка в межнациональном и международном общении, повышение культуры владения русским языком и др.
Совет будет проводить заседания не реже двух раз в год.