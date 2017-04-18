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Белозерцев вручил Виталию Дорошу знак «Во славу земли Пензенской»

18 апреля в 17:30 160 просмотров
, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Виталия Дороша.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с днем рождения бывшего председателя городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Виталия Дороша.

18 апреля Виталий Георгиевич Дорош отметил 97-летие.

Обращаясь к Виталию Дорошу, губернатор отметил его значительный вклад в развитие Пензы и области.

«97-летие — это его личная история, и это история Пензенской области, тех людей, с кем он работал, строил Пензу, занимался патриотическим воспитанием молодежи. Радует, что находясь дома на заслуженном отдыхе, Вы не теряете связь с городским советом ветеранов, обсуждаете городские проблемы, подсказываете молодежи. Хотелось бы, чтобы жители Пензенской области ориентировались на Вас по жизнелюбию, отношению к делу», - добавил Иван Белозерцев. Мы гордимся тем, что сегодня мы рядом с Вами", — цитирует Ивана Белозерцева пресс-центр облправительства.

«Сердечно благодарю всех за поздравления и внимание, которое мне оказали. Мы работали вместе с вами, сколько сделали добрых дел! И сегодня все ветераны поддерживают вас, Иван Александрович», — сказал Виталий Дорош.

Губернатор пожелал ветерану здоровья и благополучия, вручил ему Почетный знак «Во славу земли Пензенской», а также цветы и ценный подарок.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/04/18/17393659
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