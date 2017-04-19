Минстрой заявил о провале программы капремонта в 2016 году

Минстрой РФ сообщил о провале программы капремонта в 2016 году. Из 155,7 млн кв метров было отремонтировано только 135 млн.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на доклад Минстроя о реализации программы капитального ремонта за 2016 год.

В частности, в документе отмечается, что запланированные объемы не были отремонтированы, что связывают с недостаточно эффективной работой чиновников.

В 2016 году, согласно утвержденному плану, должны были отремонтировать 47 тыс. домов, однако удалось собрать 85,7% взносов — на 8,53% больше, чем в 2015 году. Из 166 млрд рублей было собрано 142,3 млрд (плюс господдержка на 24,4 млрд рублей).

«По данным субъектов РФ, в рамках региональных программ капитального ремонта завершен ремонт 41 424 МКД общей площадью 135 млн кв. м», — отмечается в докладе.

Провал программы мог быть связан с недостатком финансирования, однако даже не полностью собранный бюджет не был израсходован.

Неизрасходованные средства перенаправят на реализацию программы в 2017 году.

Среди причин провала называют некачественную работу организаций-подрядчиков, затяжки с оформлением необходимых документов. Эксперты называют и ряд других существенных причин.