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Белозерцев пожелал удачи хоккеистам «Дизелиста»

20 апреля в 09:22 14 просмотров
«Дизелист» — в шаге от победы в чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ). За спортсменов болеет и губернатор Иван Белозерцев.

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Пензенский хоккейный клуб «Дизелист» — в шаге от победы в чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ). За спортсменов болеет и губернатор Иван Белозерцев.

«Сразу с самолета — на хоккей. Успел на финал игры «Дизелиста» с «Горняком». Зашел к ребятам пообщаться. Молодцы, победители! Удачи в завтрашней игре!» — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, два очередных матча финальной серии между сильнейшими командами «Запада» и «Востока» проходят на ледовой площадке «Дизель-Арены». Игра 19 апреля завершилась со счетом 3:2 в пользу пензенцев, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Следующий матч состоится 20 апреля, от победы «Дизелист» отделяет одна победа.

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