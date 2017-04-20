« Дизелист» — в шаге от победы в чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги ( НМХЛ). За спортсменов болеет и губернатор Иван Белозерцев." data-title="Белозерцев пожелал удачи хоккеистам «Дизелиста» — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенский хоккейный клуб «Дизелист» — в шаге от победы в чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ). За спортсменов болеет и губернатор Иван Белозерцев.

«Сразу с самолета — на хоккей. Успел на финал игры «Дизелиста» с «Горняком». Зашел к ребятам пообщаться. Молодцы, победители! Удачи в завтрашней игре!» — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter.

Сразу с самолета-на хоккей. Успел на финал игры Дизелиста с Горняком. Зашел к ребятам пообщаться. Молодцы, победители! Удачи в завтрашней игре! — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 19 апреля 2017 г.

Напомним, два очередных матча финальной серии между сильнейшими командами «Запада» и «Востока» проходят на ледовой площадке «Дизель-Арены». Игра 19 апреля завершилась со счетом 3:2 в пользу пензенцев, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Следующий матч состоится 20 апреля, от победы «Дизелист» отделяет одна победа.