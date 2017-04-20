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Полицейские устанавливают личность мужчины с паспортом тамалинца

20 апреля в 10:59 224 просмотра
, найденного мертвым в городе Жердевка. При нем полицейские обнаружили несколько паспортов.

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Правоохранительные органы Тамбовской области устанавливают личность мужчины, найденного мертвым в городе Жердевка. При нем полицейские обнаружили несколько паспортов.

Как сообщает пресс-служба тамбовского УМВД, мужчина скончался 6 января 1998 года. При жизни он представлялся Валерием и пояснял, что работает фотографом, принимает заказы на изготовление надгробных фотографий. В его личных вещах нашли паспорта престарелых жителей Инжавинского и Ржаксинского районов Тамбовской области, а также Тамалинского района Пензенской области, которые он брал для изготовления надгробных фотографий.

Полицейские просят помочь установить его личность. На вид мужчине — 55−60 лет, нормального телосложения, рост — около 180 см, седые волосы. Был одет в коричневые куртку и пиджак. Особые приметы: с правой стороны живота имеются два послеоперационных шрама, на кисти правой руки между большим и указательным пальцами есть татуировка в виде креста, на правом бедре — татуировка в виде черепа, окантованного венцом.

Всех, кому что-либо известно о личности этого мужчины, просят сообщить информацию по телефонам: 8 (4752) 79-98-86, 79−91−85, 79−97−54.

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