Участники SECON обсудят перспективы сферы IT в Пензенской области

21 апреля в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова стартует ключевое событие с сфере информационных технологий Пензенской области — откроется IX конференция разработчиков программного обеспечения SECON`2017 (6+).

Церемония открытия начнется в 10.00. В мероприятии примут участие руководители и представители органов исполнительной власти региона, бизнес-сообщества, технические специалисты, маркетологи, инвесторы, представители системы образования, вузов и других учебных учреждений Пензы.

«География экспертов — участников семинара в этом году представлена специалистами из Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Великого Новгорода, Ульяновска, Самары. Спикеры работают в компаниях, известных не только в России, но и получивших мировую известность: ФРИИ, «Яндекс», «HeadHunter», университет ИТМО, «IMPEX CONSULT», «Antarex Software», «Мое дело», «Не всем», «CodeInside», МПК «Росоператор», «Dr.Explain», «ITECH Group», «СимбирСофт», «ГлавСофт» и др.», — сообщили в пресс-центре облправительства.

В рамках конференции традиционно будут организованы тематические секции. Участники обсудят актуальные вопросы, в том числе — поддержку со стороны государства и его сотрудничество с IT-сегментом в ближайшей перспективе, принципы государственной политики в сфере развития IТ-сообщества, развитие инновационной инфраструктуры региона, условия создания крупного и прибыльного бизнеса в Пензенской области, роль вуза в становлении программиста и многое другое.

Также на конференции пройдет Заседание Ассоциации промышленников Пензенской области.

«Программа двух дней конференции доступна на сайте 2017.secon.ru. Там же уже сейчас возможно задать вопрос любому из спикеров, а также договориться о встрече в дни конференции», — добавили в пресс-центре.