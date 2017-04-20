Мать сгоревшего в Каменке мальчика не верит в версию следствия о его гибели

Почти год жительница города Каменки в Пензенской области не находит покоя. Она добивается тщательного расследования обстоятельств трагедии, которая произошла с ее маленьким сыном.

О жуткой трагедии, произошедшей 3 июня 2016 года, в регионе знают многие. На берегу реки Атмис 10-летний мальчик получил страшные ожоги, пораженными оказались 90% его тела. Через несколько дней ребенок скончался. Рядом с ним были другие дети, которые якобы до сих пор не могут внятно рассказать, что произошло. Обстоятельства того страшного дня для матери мальчика остаются загадкой.

Как рассказывает женщина, 3 июня погулять с приятелями ее сын отправился ненадолго, хотел вернуться и помочь ей по хозяйству (он всегда, вспоминает она, был отзывчивым и чутким ребенком). Но буквально через 40 минут после того, как ушел, ей сообщили ужасную новость — мальчик получил множественные ожоги, практически вся поверхность тела была повреждена. Еще несколько дней врачи боролись за его жизнь, но безуспешно.

Изначально сообщалось, что ребенок погиб в результате несчастного случая: на него пролился бензин из открытого мопеда, и от сигареты, которую якобы мальчик держал в руках, горючее вспыхнуло. Однако потом одно за другим стали появляться новые предположения, в итоге сейчас основная версия звучит так: четверо мальчиков в возрасте 10 и 13 лет гуляли на берегу реки, у одного из них был мопед. Когда один из ребят встал рядом с ним, мопед упал, при этом крышка бензобака была открыта, из нее вылилось топливо. Тогда к луже горючего подбежал 10-летний мальчик и поджег ее — огонь перекинулся на приятеля, стоявшего рядом, тот получил 90% ожогов тела.

Однако мама погибшего ребенка не верит в эту версию.

«Грунт не показал следов бензина вообще. И никто их отсутствие объяснить не может», — рассказала она.

К тому же, считает женщина, версия следствия опирается лишь на слова мальчиков-свидетелей, которые якобы путаются в показаниях. По ее словам, подростков опрашивали вместе в одном помещении, что противоречит правилам, кроме того, отмечает собеседница, они потом меняли свои показания.

А вот показаниями ее сына, который после произошедшего еще два дня был в сознании и говорил о том, что его подожгли умышленно, правоохранительные органы якобы не интересовались.

«Когда мой ребенок находился два дня в сознании, даже не было попыток к нему приблизиться. Мой отец поехал на четвертый день в следственный комитет в Каменку и говорит: «Вы думаете нас опрашивать? Ребенок сказал: «Меня облили и подожгли», — вспоминает она.

Вообще к работе следственных органов у женщины накопилось много вопросов и претензий.

«На мой взгляд, они негерметично упаковали кусочки одежды со следами плавления и запахом с места осмотра. Потом при возгорании должен быть пожарный эксперт, почему у них никого не было? Ему позвонили только потом из больницы, он приехал, а они уже все собрали. Не было распоряжения сделать смывы с кожи ребенка по горячим следам, чтобы определить, какой жидкостью его облили. Следователь, который осматривал место преступления, везде писал, что от кусочков одежды исходит запах легковоспламеняющейся жидкости, а именно — бензина. Какое он имел право так писать? Это могла быть солярка, это могло быть дизтопливо — все, что угодно.

У нас была версия о том, что, возможно, произошедшее могли снимать на видео. На допросе у следователя я спрашивала: «Вы сотовый телефон изъяли?». Он сказал: «Да, изъяли». Но я прочитала четыре тома материалов дела и не нашла документов о том, что они изъяли сотовые телефоны. Они даже не сделали освидетельствование подростков, находившихся на месте происшествия», — пояснила она и добавила, что это далеко не все несоответствия и упущения.

Женщина решила подключиться к расследованию сама: собирала характеристики на ребят, с которыми был ее сын в день трагедии, изучала материалы дела, а осенью 2016-го нашла в нескольких метрах от места происшествия кроссовок (он был на ребенке в день трагедии), который, по ее словам, следователи считали утонувшим, а в лесу — его медальон.

«Как они могли оказаться там? Никто не может объяснить этого. Кроссовок я нашла 28 октября, он лежал там пять месяцев! 2 ноября, после того, как дело передали в Пензу, нашли крестик моего ребенка, мы-то его искали там, где было место возгорания. 6 ноября, в воскресенье, мне сон приснился, что я открываю полотенце, которое сыну подарила крестная, а там лежат крестик и медальон. Я отцу говорю: «Поехали». Он мне: «Ты ничего там не найдешь, если пензенские не нашли с двумя сильными металлоискателями». Я лазила там два часа и нашла медальон», — рассказала она.

По словам женщины, расследованием возмущены многие жители Каменки, учителя, соседи погибшего мальчика. По делу уже сменилось три следователя: сначала в связи с тем, что дело передали в отдел по особо важным делам в областное управление СКР, другого отправили в длительную командировку, третьего — в отпуск. Сейчас дело о гибели 10-летнего мальчика расследует новый человек. Срок следствия вновь продлен — до 3 мая.

Как рассказала мать мальчика, она неоднократно жаловалась и в прокуратуру, и в следственное управление на нарушения в работе и бездействие следственных органов, однако все ограничивалось обещаниями применить дисциплинарные взыскания и разобраться.

«Я уже устала жалобы писать. У меня очень много вопросов, на которые нет ответов. Я требую объективного расследования и не собираюсь опускать руки», — сказала она.

ИА «Пенза-Пресс» готовит по данным фактам официальный запрос в СУ СКР по Пензенской области и прокуратуру.