У пензенцев появилась возможность перенести сроки капремонта МКД

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20 апреля в пензенском управлении Госжилстройтехинспекции прошел брифинг, в ходе которого начальник ведомства Инна Левченко рассказала о том, как воспользоваться появившейся недавно возможностью перенести сроки капремонта в многоквартирных домах.

«Мы знаем, что при формировании программы сроки устанавливались предельные. По многим домам мы видим 2040−44 годы. Приняты изменения в постановлении, которое вышло буквально 17 апреля и в течение 10 дней вступит в силу. Там прописаны критерии и порядок подсчета баллов. В конце года вышло также постановление, которое формирует и определяет мониторинг технического состояния МКД. На сегодняшний день в управление поступило порядка 200 пакетов документов на перенос срока», — сообщила глава управления.

Однако, по ее словам, лишь 27 из них соответствуют требованиям. Для того, чтобы правильно оформить все документы и не получить отказа на стадии их подачи, она посоветовала прочесть всю необходимую информацию, размещенную на сайте Госжилстройтехинспекции.

После того, как управление проведет мониторинг и сформирует пакет документов, они будут направлены в УЖКХ — уполномоченный орган, который примет окончательное решение о том, возможно ли перенести сроки капремонта.

«Очень много домов, по которым невозможно исправить ситуацию в рамках текущего ремонта. Поэтому должен быть интерес и со стороны УК, чтобы отремонтировать их капитально, чтобы хватило еще на 10−15 лет, а не только со стороны граждан. Пусть это будет не 2017 и не 2018 год, но перенести с 2040-го на ближайшие три года — это тоже будет большое дело», — отметила она.