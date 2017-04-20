У пензенцев появилась возможность перенести сроки капремонта МКД

«Мы знаем, что при формировании программы сроки устанавливались предельные. По многим домам мы видим 2040−44 годы. Приняты изменения в постановлении, которое вышло буквально 17 апреля и в течение 10 дней вступит в силу. Там прописаны критерии и порядок подсчета баллов. В конце года вышло также постановление, которое формирует и определяет мониторинг технического состояния МКД. На сегодняшний день в управление поступило порядка 200 пакетов документов на перенос срока», — сообщила глава управления.
Однако, по ее словам, лишь 27 из них соответствуют требованиям. Для того, чтобы правильно оформить все документы и не получить отказа на стадии их подачи, она посоветовала прочесть всю необходимую информацию, размещенную на сайте Госжилстройтехинспекции.
После того, как управление проведет мониторинг и сформирует пакет документов, они будут направлены в УЖКХ — уполномоченный орган, который примет окончательное решение о том, возможно ли перенести сроки капремонта.
«Очень много домов, по которым невозможно исправить ситуацию в рамках текущего ремонта. Поэтому должен быть интерес и со стороны УК, чтобы отремонтировать их капитально, чтобы хватило еще на 10−15 лет, а не только со стороны граждан. Пусть это будет не 2017 и не 2018 год, но перенести с 2040-го на ближайшие три года — это тоже будет большое дело», — отметила она.