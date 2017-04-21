В Пензе создадут IT-парк

IT-парк будет создан на базе одного из бизнес-инкубаторов города, сообщил Иван Белозерцев, выступая на открытии конференции SECON 21 апреля.

«Это сделано для того, чтобы у вас были бы свои помещения, была своя творческая атмосфера, чтобы вы могли взаимодействовать между собой. Я уверен, что это даст определенный толчок развитию IT-технологий на Пензенской земле — будет больше заказов, вам легче будет решать ваши задачи. Я вижу, что за IT-технологиями — большое будущее в плане развития нашего региона и России», — сказал Иван Белозерцев.

В своем выступлении он подчеркнул, что в этом году конференция SECON проводится в девятый раз.

«Сегодня в Пензенской области действуют свыше 150 IT-компаний, в которых работают более тысячи человек. Темпы роста налоговых поступлений от предприятий отрасли в бюджет региона — в три раза выше средних», — добавил губернатор.



Он заметил, что спрос на специалистов в IT-сфере растет, и необходимо готовить квалифицированные кадры, а также заниматься профподготовкой преподавателей высшей школы.

Напомним, об идее создать в Пензе IT-парк ранее в интервью «Пенза-Пресс» сообщил президент Ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области Максим Семенкин.

«Мы еще в конце прошлого года выходили с инициативой преобразовать один из бизнес-инкубаторов в IT-парк. Ведь какой минус у бизнес-инкубаторов — там компания может существовать только три года, и дальше нужно предпринимать определенные усилия, чтобы закрепиться в этой структуре, поэтому многие не рассматривают этот офис как что-то из разряда «всерьез и надолго». К тому же, для области невыгодно постоянно дотировать бизнес-инкубаторы, даже несмотря на то, что у них высокая заполняемость. IT-парк за счет повышенной арендной ставки не будет обузой для региона. Если это произойдет, Пенза станет первой, кто сделает такой шаг.

[…] Очень хочется, чтобы в Пензе появился IT-парк — отраслевой парк, резидентами которого будут исключительно IT-компании. Это не только позволит решить проблему с офисными помещениями, которых у нас в городе не так, чтобы много, но и даст дополнительный импульс отрасли — появится среда, которая будет подпитывать новые проекты и инициативы», — рассказал он.