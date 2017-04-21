В Пензе обучили студентов колледжей и техникумов игре КВН (видео)

, создания миниатюр , написания реприз в рамках школы КВН. А в пятницу , 21 апреля , состоялась отчетная игра." data-title="В Пензе обучили студентов колледжей и техникумов игре КВН — Пенза-пресс, рунет за день">

Такого КВНа еще не видели. Студенты пензенских среднеспециальных учебных заведений на протяжении четырех дней постигали азы юмора, создания миниатюр, написания реприз в рамках школы КВН. А в пятницу, 21 апреля, состоялась отчетная игра.

Они еще не КВНщики, пока только учатся писать шутки, работать в команде, играть на сцене. В Доме молодежи состоялась отчетная игра пензенской школы КВН, которая была организована для студентов среднеспециальных учебных заведений. Желающие вступить в клуб веселых и находчивых на четыре дня окунулись в атмосферу юмора. Что получилось в итоге, вынесли на суд зрителей, сообщает телеканал «Экспресс».

«Смешные или несмешные, пока сложно понять. Через четыре дня вряд ли станешь смешным, но смысл в том, что они активно над собой работают. Я-то думал, что никого не будет в аудиториях, но ничего подобного. Они сидели уперто занимались целый день, с десяти утра до восьми вечера, сегодня на генеральном прогоне я увидел то, что у ребят очень сильно горят глаза. Это говорит о том, что если сегодня они не смешные, завтра они станут такими», — отметил руководитель региональной лиги КВН «Сура» Семен Молоканов.

Через школу КВН пожелали пройти 40 студентов из семи колледжей и техникумов. В самом начале ребят поделили на пять команд, а после они посещали мастер-классы и лекции от опытных КВНщиков региона.

«У нас были кураторы, они проводили с нами редактуру и выбирали лучшие шутки. Полностью КВН за три-четыре дня не изучишь, но азы мы получили», — рассказал участник школы КВН Михаил Пак.

По задумке организаторов юмористического проекта, участники школы теперь должны в своих учебных заведениях сформировать команды КВН, которые будут играть в лиге профессиональных образовательных организаций. В сентябре в Пензе должен пройти «Кубок профессионалов» — первый фестиваль команд КВН среди колледжей и техникумов.