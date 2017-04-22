Пензенский поэт посвятил стихи Пасхе и митрополиту Серафиму (видео)

«По разным селам, городам, воскресший Спас идет;
В пасхальный праздник с нами он и каждый день, всегда;
И вера прогоняет сон, а ложь — душе беда;
Россия встанет ото сна, пробудится народ,
И православная весна еще народа ждет», — прочитал стихотворение собственного сочинения поэт Пензенской епархии Олег Жабик.
Это не единственное стихотворение, которое на пасхальной неделе написал поэт. Одно из сочинений он посвятил митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму. А сейчас Олег Жабик работает над произведением об апостоле Фоме неверующем. Закончить его поэт планирует на посвященной святому фоминой неделе, сообщает телеканал «Экспресс».