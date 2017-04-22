Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе обучили студентов колледжей и техникумов игре КВН
В Кузнецке проходит театральный фестиваль «Золотая провинция»
Пензенский ансамбль «Старгород» презентовал свою первую виниловую пластинку
На новую площадку «Дома Мейерхольда» в Пензе выделят 24 млн рублей
В пензенском пединституте прошел праздник турецкой культуры
В Пензе стартовал региональный молодежный форум «Ласточка»
В Пензе прошел 12-й концерт в поддержку возрождения Спасского собора
В Пензе презентовали аудиоверсию журнала «Сура»
Пензенские школьники начали писать всероссийские проверочные работы
Ягов рассказал о планах Совета по вопросам развития русского языка
все новости

Пензенский поэт посвятил стихи Пасхе и митрополиту Серафиму (видео)

21 апреля в 20:13 182 просмотра
, в том числе — на христианскую тематику. Так, поэт Олег Жабик посвятил Пасхе одно из своих стихотворений.

" data-title="Пензенский поэт посвятил стихи Пасхе и митрополиту Серафиму — Пенза-пресс, рунет за день">

Светлая неделя после Пасхи вдохновила многих пензенцев на добрые дела. Люди творческие отметили праздники созданием ярких произведений, в том числе — на христианскую тематику. Так, поэт Олег Жабик посвятил Пасхе одно из своих стихотворений.

«По разным селам, городам, воскресший Спас идет;
В пасхальный праздник с нами он и каждый день, всегда;
И вера прогоняет сон, а ложь — душе беда;
Россия встанет ото сна, пробудится народ,
И православная весна еще народа ждет», — прочитал стихотворение собственного сочинения поэт Пензенской епархии Олег Жабик.

Это не единственное стихотворение, которое на пасхальной неделе написал поэт. Одно из сочинений он посвятил митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму. А сейчас Олег Жабик работает над произведением об апостоле Фоме неверующем. Закончить его поэт планирует на посвященной святому фоминой неделе, сообщает телеканал «Экспресс».

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics