Пензенский поэт посвятил стихи Пасхе и митрополиту Серафиму (видео)

, в том числе — на христианскую тематику. Так , поэт Олег Жабик посвятил Пасхе одно из своих стихотворений." data-title="Пензенский поэт посвятил стихи Пасхе и митрополиту Серафиму — Пенза-пресс, рунет за день">

Светлая неделя после Пасхи вдохновила многих пензенцев на добрые дела. Люди творческие отметили праздники созданием ярких произведений, в том числе — на христианскую тематику. Так, поэт Олег Жабик посвятил Пасхе одно из своих стихотворений.

«По разным селам, городам, воскресший Спас идет;

В пасхальный праздник с нами он и каждый день, всегда;

И вера прогоняет сон, а ложь — душе беда;

Россия встанет ото сна, пробудится народ,

И православная весна еще народа ждет», — прочитал стихотворение собственного сочинения поэт Пензенской епархии Олег Жабик.

Это не единственное стихотворение, которое на пасхальной неделе написал поэт. Одно из сочинений он посвятил митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму. А сейчас Олег Жабик работает над произведением об апостоле Фоме неверующем. Закончить его поэт планирует на посвященной святому фоминой неделе, сообщает телеканал «Экспресс».