« Уезжать нельзя остаться» ( запятую в названии организаторы предлагали поставить на свое усмотрение) прошла в рамках первого дня работы конференции разработчиков программного обеспечения « SECON» в Пензе. Ее участники обсудили , можно ли построить успешный IT-бизнес в провинции , когда стоит , а когда не стоит переносить свой бизнес в столицу , что делать , если не хватает кадров , и нужно ли айтишнику уметь красиво говорить." data-title="Уезжать нельзя остаться. В Пензе обсудили проблемы IT-бизнеса в провинции — Пенза-пресс, рунет за день">

Панельная дискуссия «Уезжать нельзя остаться» (запятую в названии организаторы предлагали поставить на свое усмотрение) прошла в рамках первого дня работы конференции разработчиков программного обеспечения «SECON» в Пензе. Ее участники обсудили, можно ли построить успешный IT-бизнес в провинции, когда стоит, а когда не стоит переносить свой бизнес в столицу, что делать, если не хватает кадров, и нужно ли айтишнику уметь красиво говорить.

Открывая дискуссию, модератор Павел Берсенев («НеВсем.ру», Пенза) подчеркнул, что главная ее цель — на опыте коллег попытаться понять, какие нужны предпосылки для того, чтобы IT-бизнес смог вырасти в крупную компанию, и нужно ли для этого уезжать из своего региона в столицу.

Владимир Розов («Bit.Games», Пенза) порекомендовал тем, кто начинает бизнес в сфере IT, не стараться сразу переезжать из родного города.

«Опираясь на свой опыт, я бы рекомендовал в таком случае остаться в родном городе и дорасти до уровня, когда здесь станет тесно. В родных стенах дешевле — и жилье, и транспорт, и зарплата [которую вы платите] сотрудникам. Даже если у вас сервисная компания, и вы не производите продукт, то всегда можно найти друга, соседа, друга соседа, внучку дедушкиного соседа по гаражу, которым можно предложить свои услуги, и не будет сильно обидно их разочаровать», — отметил Владимир Розов.

Попытка перенести бизнес в Москву сопряжена с борьбой с крупными конкурентами, это все равно что «мелкой рыбешке пытаться выжить среди крупных хищников», да еще и при отсутствии той поддержки, о которой говорилось выше, добавил Розов.

«Если нет никаких определенных планов — понятно, что незачем куда-то ехать», — резюмировал Владимир Розов.

Вместе с тем, по его словам, в процессе развития бизнеса все может поменяться, и родные стены окажутся слишком тесными. Возникнет, прежде всего, кадровый вопрос — где брать специалистов для развития компании. Спикеры согласились, что эта проблема — одна из ключевых для отрасли.

«В кадры мы упираемся всегда, поскольку бизнес интеллектуальный», — отметил Павел Кошак («Палекс», Томск).

По мнению Евгения Мироничева (автор книги «К черту офис», Пенза), большинство ограничений — это стереотипы, которые у бизнесмена в голове. Сегодня, чтобы начать IT-бизнес, нужно все меньше средств, знания все доступнее, а сотрудника для проекта можно найти в любой точке земного шара, отметил он и привел в качестве примера русскоязычного программиста, живущего в Японии, который делал проект для европейской компании.

«Преимущество удаленной работы в том, что можешь найти специалиста, которого в родном городе найти невозможно. Самое простое: нужно вам написать текст — находите носителя языка, нанимаете его, все это оплачиваете карточкой […] Даже люди с уникальным опытом находятся буквально за день-два. А на локальном рынке вы такого человека будете воспитывать год или два, а потом он скажет «спасибо» и уедет от вас», — подчеркнул Евгений Мироничев.

Он посоветовал начинать проекты с расчетом на местный рынок, но вырастать из его границ и переходить на внешние.

«Не знаю, насколько это соответствует действительности, но ребята из Белоруссии сразу ориентируются на международный рынок, потому что внутреннего практически нет. Никто не мешает делать точно так же», — добавил он.

Другая сторона кадрового вопроса — это образование. Управляющий партнер «Sura Systems» Андрей Галицкий (Германия) вспомнил, что когда он учился в Пензе, ему не хватало практики.

«Я учился и работал одновременно. И то, что я работал, мне дало процентов 80 тех скиллов, которые мне впоследствии понадобились. Я так предполагаю, что ситуация не улучшилась, а ухудшилась […] Три лучших программиста, которых я в жизни видел, — они из разных мест: из Москвы, Пензы, Норвегии — не закончили высшее образование. Они все начали лет в 20, и к 3−4 курсу плюнули на все и пошли работать. Я подозреваю, что одна из проблем в том, что в университете неинтересно, и задачи, которые дают там, абсолютно теоретизированы. Дайте нормальную боевую задачу, мне кажется, тогда человек быстро созреет», — отметил Андрей Галицкий и предложил организовывать практику в компаниях, занимающихся IT-бизнесом со второго курса университета «не на три месяца, а на три года».

Павел Кошак рассказал, что его компания привлекает студентов на стажировки, но для бизнеса — это дополнительные расходы.

«Мне необходимо исключить из работы порядка четырех специалистов, чтобы принять двух студентов (а больше я не возьму, потому что это для меня серьезные расходы): провести по офису, показать и рассказать, объяснить корпоративную культуру — что можно, а что нельзя, обеспечить рабочее место. Это мой вклад в развитие индустрии, я его делаю добровольно», — отметил Павел Кошак и подчеркнул, что необходимо заинтереовать бизнес в плане проведения стажировок.

«Мы ведь тоже хотим, чтобы приходили толковые ребята, подожженные идеей», — резюмировал он.

Еще одна грань проблемы — ее обозначили слушатели, присутствовавшие на панельной дискуссии — это необходимость освоения одним специалистом нескольких компетенций. Иными словами, айтишник должен не только «кодить», но и уметь продавать продукт.

«Я считаю, что все должны уметь коммуницировать — технарь ты или гуманитарий. Говорят, что программисты — интроверты. Нет, они просто не умеют коммуницировать. Это навык, которому можно обучить», — считает Федор Скворцов («Ауригма», Томск).

По его словам, заниматься IT-бизнесом из провинции (спикер подчеркнул, что говорит про B2B-сегмент, в котором компании производят продукт или оказывают услугу для другой компании) сложно из-за оторванности от рынка.

«В наших провинциальных городах экономики нет, предприятий нет, просто пойти и с кем-то скооперироваться мы не можем. IT — это прилагательное к какой-то индустрии: медицине, промышленности, ритейлу. Мы должны тесно работать с какой-то отраслью для того, чтобы ее автоматизировать. А раз ее нет, мы вынуждены работать с внешними рынками», — добавил Федор Скворцов.

В ходе обсуждения спикеры отмечали еще один аспект, который влияет на выбор уехать или остаться. Это транспортная инфраструктура.

«У нас обязательно бывает так, что даже самолеты, которые летают [в Пензу] - а их и так мало, — летают плохо. Успешный программист, которому мы платим много денег, чтобы чувствовать себя с этими деньгами хорошо, захочет куда-нибудь слетать. А для этого надо сначала добраться до Москвы — потратить ночь на поезде и обратно. Сегодня так быстро все развивается, так ценится время, что программист может решить, что жить в Москве, как и летать из нее — гораздо проще», — сказал Владимир Розов.

«Да нет здесь никакой транспортной оторванности, — возразил на это в своем выступлении Федор Скворцов. — Отсюда [из Пензы] до центра — час лета. Вот мы находимся вообще в nowhere — многие не знают, где Томск находится, для них — это просто какая-то точка в снежной пустыне».

По его мнению, иногда вопрос уезжать или остаться" может быть не только про бизнес, но и про личный выбор, когда у бизнесмена недостаточно мотивации для работы в родном городе, не нравится городская среда или нет возможностей для качественного отдыха.

«Надо просто разобраться, что действительно вам не нравится в городе. Может быть, вам жена ваша не нравится, а вы это переносите на бизнес», — резюмировал он.