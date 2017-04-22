« Отцы» ( 16+) станет двойной. Фильм впервые покажут 23 апреля — и на ТВ , и в социальной сети « ВКонтакте»." data-title="«Отцов» покажут одновременно на ТВ и в соцсети — Пенза-пресс, рунет за день">

РЕН ТВ информирует. Премьера многосерийного боевика «Отцы» (16+) станет двойной. Фильм впервые покажут 23 апреля — и на ТВ, и в социальной сети «ВКонтакте».

В воскресенье 23 апреля весь день вся страна будет следить за приключениями четырех новых героев. Отцы отправляются спасать похищенных дочерей, вступая в противостояние с радикальными исламистами, международной мафией и черным рынком трансплантации органов.

Многосерийный боевик о четырех героях, спасающих дочерей из рук боевиков, можно будет посмотреть в дороге и на отдыхе, в гостях и в очереди супермаркета — везде, где доступен интернет. Трансляция фильма в социальной сети «ВКонтакте» начнётся в 12.30 по Московскому времени, одновременно с федеральной телепремьерой на РЕН ТВ.

Зрители из других часовых поясов смогут онлайн посмотреть фильм полностью, даже если опоздали включить телевизор вовремя. А в Петропавловске-Камчатском «Отцов» можно будет увидеть даже дважды за день: сперва все серии по РЕН ТВ, затем все серии во «ВКонтакте». Онлайн-просмотр состоится в группе «РЕН ТВ |Телеканал»

«Отцы» (2017) — многосерийный боевик Аршо Арутюняна, в главных ролях — звёзды российского кино: Иван Оганесян, Владимир Стеклов, Константин Адаев, Максим Дахненко, Василий Шлыков, Сергей Губанов. Фильм снимался на территории 11 стран мира, включая Египет, Ливию, Швецию, Чехию, Армению и др. В кадре задействовано более 800 актеров и каскадёров, сотни единиц техники и бронетехники.

Смотрите премьеру многосерийного боевика «ОТЦЫ» 23 апреля с 12.30 на РЕН ТВ — и с 12.30 по Москве — в социальной сети «ВКонтакте».