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Дом на пр. Победы отремонтируют раньше срока

22 апреля в 17:03 242 просмотра

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев вместе в вице-мэром Юрием Ильиным посетил многоквартирный дом на проспекте Победы № 86,а. Его жительница просит провести ремонт крыши и коммуникаций в подвале.

По словам директора управляющей компании ЖЭМУП № 7 Романа Павлусенко, в многоэтажке необходимо проводить капремонт.

Как доложил Юрий Ильин, в настоящее время собственникам оказывают помощь в подготовке документов для переноса срока капитального ремонта на более ранний срок.

Управляющая компания заказывает экспертизу, а жильцам дома необходимо провести собрание собственников жилья и проголосовать за капремонт инженерных коммуникаций и кровли, пояснили в пресс-службе горадминистрации. Собрание планируется провести на следующей неделе.

«Если мы видим, что собственники проявляют активную гражданскую позицию, им небезразлична судьба своего дома, то им нужно оказывать помощь», — отметил Виктор Кувайцев и поручил Юрию Ильину держать вопрос на контроле.
Также мэр распорядился помочь в благоустройстве газона около дома.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_lyudyam_kotorym_nebezrazlichna_sudba_svoego_doma_nuzhno_okazyvat_pomoshch/
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