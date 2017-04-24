« Зазеркалье» ( 12+), посвященная людям с ограниченными возможностями и их роли в fashion-индустрии." data-title="В Пензе пройдет фотовыставка моделей с ограниченными возможностями — Пенза-пресс, рунет за день">

С 4 мая по 11 мая в пензенском Центре культуры и досуга будет проходить выставка «Зазеркалье» (12+), посвященная людям с ограниченными возможностями и их роли в fashion-индустрии.

«На сегодняшний день во всем мире едва ли найдется 10−15 моделей с особенностями здоровья, работающих в модной индустрии. Эту ситуацию призвано исправить «Зазеркалье» — первый профессиональный фотопроект о моде, равенстве и интеграции особенных моделей в современную fashion-индустрию», — отмечают организаторы.

Героями проекта стали 11 девушек и 10 юношей из Москвы и Пензы, пользующиеся инвалидными колясками, но достигшие успехов в жизни. Их сфотографировали в двух образах. Сначала они предстают перед зрителями в дизайнерских нарядах. Неотъемлемый атрибут — инвалидная коляска. Она призвана сказать о том, что, несмотря на ограничения, человек не перестает быть красивым.

Во втором образе модели примерили головные уборы от дизайнера Кирилла Минцева.

«Одежда участников — лишь полотна ткани. Это заявка на право быть сексуальным независимо от состояния здоровья. В кадре нет инвалидной коляски. И это кардинально меняет картину восприятия. Зритель видит красивую модель в необычном образе, он не задумывается о том, есть ли у нее особенности. Здесь модель свободна от стереотипов. Это уже не инвалид. Это искусство и вдохновение», — отметили организаторы.

На выставке в Пензе будут представлено 42 работы, снятые фотографами Юлией Бурулевой и Александром Бондаревым. Съемки проводились в 2016 году в России.

Презентация выставки состоится 3 мая в 17.00, для посетителей она будет работать с 4 по 11 мая. Подробности можно узнать на сайте www.zazerkale.net.