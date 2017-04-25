, а проблем с организацией еще много , отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на видеоконференции с главами муниципальных образований 25 апреля." data-title="Белозерцев поручил провести майские праздники на высоком уровне — Пенза-пресс, рунет за день">

Времени до майских праздников осталось мало, а проблем с организацией еще много, отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на видеоконференции с главами муниципальных образований 25 апреля.

По словам министра культуры и туризма региона Татьяны Курдовой, во всех муниципальных образованиях пройдут митинги, концерты, акции, посвященные Празднику весны и труда и Дню Победы.

«В общей сложности в регионе пройдут более 200 мероприятий на 1 мая, в которых примут участие около 20 000 человек», — сообщила министр.

Так, в Пензе на площади Ленина в 10.00 состоится торжественный митинг, в 11.30 на вокзале «Пенза-1» будет стоять агитационный поезд «Армия Победы». Мероприятия, посвященные Дню Победы, стартуют во всех муниципальных образованиях 5 мая и завершатся 10-го.

Так, ко Дню Победы по территории Пензенской области пройдет автопробег «Дорогами Бессмертного полка». Зампред правительства Василий Трохин рекомендовал присоединиться к этому мероприятию всем районам.

В Пензенской области уже стартовала акция «Георгиевская ленточка», 9 мая регион примет участие во Всероссийской акции «Минута молчания».

Иван Белозерцев призвал организовать праздничные мероприятия на высоком уровне, обратить внимание на спортивные мероприятия. Губернатор также напомнил, что надо украсить флагами город, привести в порядок военные захоронения, направить поздравительные открытки ветеранам, вдовам ветеранов.