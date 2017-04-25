Белозерцев призвал тщательно подготовить выставку агротехники

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25 апреля глава региона Иван Белозерцев призвал проработать вопрос, связанный с организацией ежегодного мероприятия по презентации на территории Пензенской области агротехники.

Губернатор поставил перед главами муниципальных образований и городских округов задачу провести День поля в более широком масштабе, нежели прежде.

«Нужно выбрать площадку в Бессоновском, Каменском или Мокшанском районе с тем, чтобы жители областного центра и других районов могли бы посетить это масштабное мероприятие. Должна быть хорошо подготовлена и содержательная часть — экспозиция агротехники, и созданы условия для отдыха посетителей, чтобы люди могли приехать семьями, с детьми.

Каждый район мог бы представить свою сельскохозяйственную продукцию. Надо организовать данную презентацию так, чтобы у людей возникло желание её посетить. Выставка сельскохозяйственной техники должна стать праздником для жителей и гостей Пензенской области», — пояснил глава региона.

Он поручил региональному минсельхозу проработать данный вопрос, а главам муниципальных образований — подготовить и внести свои предложения, сообщили в пресс-центре облправительства.