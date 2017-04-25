« Дизелиста» со вторым местом на первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги." data-title="Белозерцев поздравил пензенский «Дизелист» с «серебром» первенства НМХЛ — Пенза-пресс, рунет за день">

Как отмечает пресс-центра облправительства, такого высокого результата спортсмены добились впервые за всю историю существования команды.

«Достойный результат, достойная команда, которая, я уверен, постарается превзойти и эту, очень высокую планку. Сегодня пензенский молодежный хоккей демонстрирует серьезные успехи, что говорит о хорошем качестве нашей спортивной школы. Я поздравляю ребят с этой победой, желаю им дальнейших успехов на льду. Радуйте болельщиков — они переживают за вас!» — сказал глава региона.

Напомним, в финале первенства НМХЛ пензенцы уступили более опытному сопернику — команде «Горняк» из города Учалы со счетом 2:5.