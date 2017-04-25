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Белозерцев поздравил пензенский «Дизелист» с «серебром» первенства НМХЛ

25 апреля в 14:53 160 просмотров
«Дизелиста» со вторым местом на первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил хоккеистов «Дизелиста» со вторым местом на первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги.

Как отмечает пресс-центра облправительства, такого высокого результата спортсмены добились впервые за всю историю существования команды.

«Достойный результат, достойная команда, которая, я уверен, постарается превзойти и эту, очень высокую планку. Сегодня пензенский молодежный хоккей демонстрирует серьезные успехи, что говорит о хорошем качестве нашей спортивной школы. Я поздравляю ребят с этой победой, желаю им дальнейших успехов на льду. Радуйте болельщиков — они переживают за вас!» — сказал глава региона.

Напомним, в финале первенства НМХЛ пензенцы уступили более опытному сопернику — команде «Горняк» из города Учалы со счетом 2:5.

Фотография: http://pnzreg.ru/main_news/2017/04/25/12380029
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