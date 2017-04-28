В Пензенской области исключат конфликт интересов при капремонте

Как пояснил на сессии Законодательного Собрания первый заместитель прокурора области Александр Морозов, с учетом большого объема аккумулируемых денежных средств, выделяемых как из регионального и федерального бюджета, так и взымаемых c собственников жилья для проведения капремонта, особую значимость имеет недопущение любой возможности возникновения конфликта интересов, a также принятие мер по противодействию коррупции.
В связи с этим прокуратура предложила возложить на руководителя регионального оператора обязанность принимать профилактические меры, в частности — определять подразделения или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, сотрудничать с правоохранительных органами, не допускать использование поддельных документов и др.
Парламентарии приняли предложение единогласно.