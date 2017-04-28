, чтобы не допустить конфликт интересов при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах." data-title="В Пензенской области исключат конфликт интересов при капремонте — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области примут профилактические меры для того, чтобы не допустить конфликт интересов при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах.

Как пояснил на сессии Законодательного Собрания первый заместитель прокурора области Александр Морозов, с учетом большого объема аккумулируемых денежных средств, выделяемых как из регионального и федерального бюджета, так и взымаемых c собственников жилья для проведения капремонта, особую значимость имеет недопущение любой возможности возникновения конфликта интересов, a также принятие мер по противодействию коррупции.

В связи с этим прокуратура предложила возложить на руководителя регионального оператора обязанность принимать профилактические меры, в частности — определять подразделения или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, сотрудничать с правоохранительных органами, не допускать использование поддельных документов и др.

Парламентарии приняли предложение единогласно.