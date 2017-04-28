Спортблок: волейбол, футбол (видео)

« Университет-Визит» лишился шансов на попадание в четверку сильнейших клубов чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей Лиги « Б»." data-title="Спортблок: волейбол, футбол — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенский «Университет-Визит» лишился шансов на попадание в четверку сильнейших клубов чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей Лиги «Б».

В четвертом матче финального этапа, который проходит в Туле, дружина Александра Ганина уступила со счетом 1:3 иркутской «Ангаре». Первая партия была за клубом из Пензы — 25:20, но соперницы сумели переломить ход матча в свою пользу.

За два тура до окончания чемпионата «Университет-Визит» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, сообщает телеканал «Экспресс».

В субботу, 29 апреля, на стадионе «Первомайский» пензенский «Зенит» примет клуб из Калуги в матче 20 тура первенства страны по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Ценр».

В игре первого круга, которая состоялась в сентябре прошлого года, команды не выявили сильнейшего, тогда встреча завершилась боевой ничьей — 2:2. В случае победы в ответном поединке «сине-бело-зеленые» имеют шанс подняться с 12-й строчки в турнирной таблице на 11-ую. Для этого в параллельном матче клуб из Орла должен потерять очки в ближайшем матче.

Встреча «Зенит"-"Калуга» состоится 29 апреля. Начало — в 15.00.