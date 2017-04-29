В Белинском прошел митинг КПРФ

Организаторы заявляли 200 человек, но приняли участие в мероприятии втрое меньше горожан. Кстати, напомним, что в Белинском районе проживают более 25 тысяч человек. Очевидно, что горстка митингующих не смеет претендовать на право представлять интересы жителей всего нашего большого муниципального образования. Популярности коммунистам в Белинском явно не хватает. Об этом свидетельствует и тот факт, что на трибуне не было наших жителей, им лишь ненадолго дали слово, да и то, когда речь шла о проблемах общероссийского масштаба, решение которых вне компетенции районной власти. Между тем, призыв на митинг содержал претензии именно к администрации района.

Ее глава Василий Чернышов посчитал необходимым выйти к людям и дать ответы на любые вопросы граждан, как это принято в цивилизованном обществе. Однако оппонентам, судя по всему, это было не выгодно, поэтому главе администрации, когда он наконец-то смог взять слово, создали искусственную шумовую завесу во время выступления. Не дали возможности высказаться и главе города Татьяне Шичевой. Она — директор Детской школы искусств, возглавляет депутатский корпус города, уважаемый человек, в конце концов просто женщина.

В момент ее выступления организаторы отключили микрофон и включили музыку, а потом начали разгонять собравшихся. Вот такая она, власть народа по-коммунистически, в лучших традициях так сказать…

Горожан, пришедшие на митинг из любопытства, а таких, по нашему опросу было большинство, подобные действия не оставили равнодушными. К примеру, горожанка Любовь Тарасова возмущалась:

— Да что же это такое? Сами говорили, что хотели, а в ответ ничего сказать не дали. Какая же это демократия? С таких действий и майдан на Украине начинался.

Светлана Резяпкина, жительница города, тоже не скрывает негодования.

-Так нельзя! Когда я подошла и попросила слово, мне ответили, что они организовали митинг против главы, только они и будут выступать, — рассказывает она.

Среди участников псевдодемократической акции нашей редакцией были замечены, прежде всего, сотрудники предприятий организаторов митинга. Можем предположить, что пришли они на площадь не совсем по доброй воле. Многие присутствовавшие на митинге были пьяны. Их, видимо, хорошо подогрели, чтобы создать орущую массовку. И где уж тут до поисков правды и справедливости, если среди выступающих — люди, за которыми тянется шлейф темных дел и неблаговидных поступков?!

Источник: газета «Сельская Новь»