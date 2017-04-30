Члены правительства, руководители министерств и ведомств, госслужащие приняли участие в региональном субботнике, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.
«Госслужащие правительства и исполнительных органов власти занимались благоустройством подведомственных территорий, а также городских зон отдыха. Так, сотрудники аппарата работали на Олимпийской аллее», — добавили в пресс-центре.
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В Пензе чиновники убрали от мусора Олимпийскую аллею
30 апреля в 08:05 224 просмотра
Сотрудники аппарата правительства Пензенской области убрали Олимпийскую аллею в рамках регионального субботника.
Члены правительства, руководители министерств и ведомств, госслужащие приняли участие в региональном субботнике, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.