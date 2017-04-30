В Пензе чиновники убрали от мусора Олимпийскую аллею

Члены правительства, руководители министерств и ведомств, госслужащие приняли участие в региональном субботнике, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.



«Госслужащие правительства и исполнительных органов власти занимались благоустройством подведомственных территорий, а также городских зон отдыха. Так, сотрудники аппарата работали на Олимпийской аллее», — добавили в пресс-центре.

