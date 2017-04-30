Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе ремонтируют дороги на ул. Ладожской и Клары Цеткин
В Пензе на месяц запрещено разводить костры и сжигать мусор
Кувайцев поблагодарил пензенцев за участие в субботнике
Белозерцев оценил ассортимент продукции фестиваля «Сезон уДАЧИ»
Октябрьский район Пензы получит 1 млн руб. за чистые улицы
Митинг коммунистов в Белинском провалился — сообщает районная газета
МЧС: В Пензенской области установлен 3-й класс пожарной опасности
На каких улицах Пензы дорожники укладывали асфальт. Список
В Пензе 300 экспертов обсудили проблемы урологии
В Пензе обсудили создание регионального отделения Союза женщин России
все новости

В Пензе чиновники убрали от мусора Олимпийскую аллею

30 апреля в 08:05 224 просмотра

Сотрудники аппарата правительства Пензенской области убрали Олимпийскую аллею в рамках регионального субботника.

Члены правительства, руководители министерств и ведомств, госслужащие приняли участие в региональном субботнике, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

«Госслужащие правительства и исполнительных органов власти занимались благоустройством подведомственных территорий, а также городских зон отдыха. Так, сотрудники аппарата работали на Олимпийской аллее», — добавили в пресс-центре.

Фотография: www.pnzreg.ru/news/2017/04/29/21025034
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics