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В пензенском управлении ЗАГС рассказали о выездных регистрациях в июне

30 апреля в 11:56 300 просмотров

В управлении ЗАГС Пензенской области сообщили о выездных регистрациях в июне.

Государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке на базе «Пензаконцерта» пройдет 10, 17 и 24 июня.

«Прием заявлений осуществляет территориальный отдел ЗАГС Первомайского района Пензы по адресу: ул. Богданова, 17; телефон: 34−43−77», — сообщили в управлении.

Кроме того, в управлении подчеркнули, что не стоит путать официальную регистрацию с постановочными, которая часто проходят в ресторанах, на базах отдыха и в зоопарке.

«Сотрудники органов ЗАГС участие в мероприятиях такого рода не принимают. Так называемые «постановочные регистрации» организуются по желанию молодоженов специализированными агентствами», — добавили в управлении.

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