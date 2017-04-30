В пензенском управлении ЗАГС рассказали о выездных регистрациях в июне

Государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке на базе «Пензаконцерта» пройдет 10, 17 и 24 июня.



«Прием заявлений осуществляет территориальный отдел ЗАГС Первомайского района Пензы по адресу: ул. Богданова, 17; телефон: 34−43−77», — сообщили в управлении.



Кроме того, в управлении подчеркнули, что не стоит путать официальную регистрацию с постановочными, которая часто проходят в ресторанах, на базах отдыха и в зоопарке.



«Сотрудники органов ЗАГС участие в мероприятиях такого рода не принимают. Так называемые «постановочные регистрации» организуются по желанию молодоженов специализированными агентствами», — добавили в управлении.