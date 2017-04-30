, начальник ГУ МЧС по региону Сергей Козлов и мэр Пензы Виктор Кувайцев выехали в микрорайон « Заря», где произошло несколько пожаров." data-title="В Пензе чиновники выехали в Зарю после серии пожаров — Пенза-пресс, рунет за день">

В рамках выезда проводился мониторинг, целью которого было предупреждение пожароопасных ситуаций. Чиновники провели беседы с жителями микрорайона и напомнили им, что на территории города установлен особый пожароопасный режим.



«На период действия режима важно соблюдать предусмотренные законом меры пожарной безопасности. Открытый огонь разрешен только в местах, приспособленных и организованных специально для отдыха. Беду проще предотвратить, чем ликвидировать. Подумайте не только о себе, но и своих близких и городе в целом», — призвал пензенцев Виктор Кувайцев.