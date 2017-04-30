В рамках выезда проводился мониторинг, целью которого было предупреждение пожароопасных ситуаций. Чиновники провели беседы с жителями микрорайона и напомнили им, что на территории города установлен особый пожароопасный режим.
«На период действия режима важно соблюдать предусмотренные законом меры пожарной безопасности. Открытый огонь разрешен только в местах, приспособленных и организованных специально для отдыха. Беду проще предотвратить, чем ликвидировать. Подумайте не только о себе, но и своих близких и городе в целом», — призвал пензенцев Виктор Кувайцев.
|
|
В Пензе чиновники выехали в Зарю после серии пожаров
30 апреля в 15:35 234 просмотра
Зампред правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, начальник ГУ МЧС по региону Сергей Козлов и мэр Пензы Виктор Кувайцев выехали в микрорайон «Заря», где произошло несколько пожаров.
В рамках выезда проводился мониторинг, целью которого было предупреждение пожароопасных ситуаций. Чиновники провели беседы с жителями микрорайона и напомнили им, что на территории города установлен особый пожароопасный режим.