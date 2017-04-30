Вам будет интересно
Наши новости
Пензенцы в соцсети решают, стоит ли «сдавать» резвого водителя полиции
В Пензенской области собрали 2,5 млн крышечек для «Дома Вероники»
10-летнего ребенка пытались пронести в Заречный в хоккейной сумке — СМИ
В Пензе созданы дежурные бригады по предотвращению пожаров
В Пензенской области выбрали лучшую швею
156 тыс. пензенцев приняли участие в областном субботнике
В пензенском управлении ЗАГС рассказали о выездных регистрациях в июне
Кувайцев поздравил пензенских пожарных с праздником
В Пензе ремонтируют дороги на ул. Ладожской и Клары Цеткин
В Пензе на месяц запрещено разводить костры и сжигать мусор
все новости

В Пензе чиновники выехали в Зарю после серии пожаров

30 апреля в 15:35 234 просмотра
, начальник ГУ МЧС по региону Сергей Козлов и мэр Пензы Виктор Кувайцев выехали в микрорайон «Заря», где произошло несколько пожаров.

" data-title="В Пензе чиновники выехали в Зарю после серии пожаров — Пенза-пресс, рунет за день">

Зампред правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, начальник ГУ МЧС по региону Сергей Козлов и мэр Пензы Виктор Кувайцев выехали в микрорайон «Заря», где произошло несколько пожаров.

В рамках выезда проводился мониторинг, целью которого было предупреждение пожароопасных ситуаций. Чиновники провели беседы с жителями микрорайона и напомнили им, что на территории города установлен особый пожароопасный режим.

«На период действия режима важно соблюдать предусмотренные законом меры пожарной безопасности. Открытый огонь разрешен только в местах, приспособленных и организованных специально для отдыха. Беду проще предотвратить, чем ликвидировать. Подумайте не только о себе, но и своих близких и городе в целом», — призвал пензенцев Виктор Кувайцев.

Фотография: www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_prinyal_uchastie_v_vyezde_v_mikrorayon_zarya/
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics