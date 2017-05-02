Пензенская певица завоевала награду на международном конкурсе (видео)

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Пензенская певица Анна Бизяева выступила на международном форуме народной музыки и фольклора, который проходил в Минске. Она стала лучшей в номинации «Народный вокал».

Пензенская певица Анна Бизяева покорила белорусскую публику виртуозным исполнением традиционных русских песен. На международном фольклорном форуме девушка выступила с двумя композициями. Одна из них под названием «Весной Волга разольется» — о несчастной любви, вторая — «Родимая матушка» — о тяжелой женской судьбе.

15-летняя певица добиралась до соседней республики вместе с родителями на машине. Рассказывает, что дорога заняла около недели, но путь к победе вовсе не был утомительным. Она вместе с семьей посетила многие российские и зарубежные конкурсы. В копилке наград Анны Бизяевой — не первый международный диплом, но очень ценный.

«Известно, что в Белорусии — сильные певцы. И мы это прекрасно знали, когда ехали, поэтому это тоже большая ответственность для меня была. Тем не менее, жюри похвалило. Сказали: «Россия, спасибо, что привезли такой сильный вокал». Мне еще позволили выступить на гала-концерте. Пригласили меня», — рассказала Анна Бизяева.

Прошлый год для пензенской певицы тоже оказался богат на награды. Анна Бизяева во второй раз получила золотую медаль Дельфийских игр в номинации «Сольное народное пение». В ближайшее время девушку можно будет услышать 9 мая на самых крупных концертных площадках города. Затем ученица девятого класса будет готовиться к экзаменам, а летом ее ждет долгожданный отдых в музыкальном лагере, сообщает телеканал «Экспресс».